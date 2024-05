[아이랑GO] 인도의 수도는 어디? 상식 좀 넓혀볼까

학교에 다니면서 교과서로 공부하는 이유 중 하나는 사람들이 보통 알고 있거나 알아야 하는 지식인 상식(常識)을 배우기 위해서죠. 내 감정 표현에 필요한 어휘부터 기본 맞춤법, 세계 여러 나라의 수도 등 여러분의 상식을 넓힐 수 있는 책들을 준비했어요.

맞춤법부터 세계지리까지, 흥미로운 상식 담은 책

『읽으면서 바로 써먹는 어린이 감정 표현』

한날 글, 232쪽, 파란정원, 1만3000원

감정을 정확하게 표현하는 어휘를 알려주는 책. 우리는 하루 동안 수많은 감정을 느끼면서 살아간다. '좋아' '싫어' '그냥'이 아닌, 구체적인 어휘를 사용하면 내 기분과 의사를 더 정확하게 표현할 수 있다. 예를 들어 '목이 메다'와 '암담하다'는 언뜻 비슷해 보이지만, 알고 보면 뜻이 전혀 다른 표현이다. 정확한 감정 표현은 가족·친구·선생님과의 소통에도 도움이 된다. 책은 먼 외계 행성에서 온 침입자들이 지구 어린이들의 풍부한 감정을 빼앗기 위해 벌이는 소동을 통해 200가지 감정을 표현하는 법을 독자들에게 알려준다. 각 이야기의 흐름에 맞는 표현을 통해 다양한 방법으로 내 감정을 표현하는 법을 알 수 있다. 초등 저학년 이상.

『빨간내복야코 맞춤법 절대 안 틀리는 책 1』

빨간내복야코 원작, 박종은 글, 오차 그림, 샌드박스네트워크 감수, 148쪽, 위즈덤하우스, 1만4000원

만화로 배우는 초등학생을 위한 필수 맞춤법. '되'와 '돼', '나아'와 '낳아'를 구분하지 못하는 사람들이 많은 요즘, 한글로 우리말을 표기하는 규칙인 맞춤법은 글을 쓸 때 반드시 알아야 하는 상식이다. 책은 맞춤법 강박 야코와 맞춤법 파괴자 사동이의 톡톡 튀는 모바일 메신저 대화를 통해 초등 필수 맞춤법 60가지를 자연스럽게 익히도록 구성했다. '가르치다 vs 가리키다'처럼 헷갈리기 쉬운 맞춤법부터 '잃다 vs 잊다'처럼 잘못 쓰면 뜻이 달라지는 맞춤법, '환골탈태 vs 환골탈퇴' 등 널리 퍼진 맞춤법 오류 등을 종류별로 나눠 수록했다. 노래와 QR 코드로 만든 활동지까지 수록해 신나게 맞춤법을 배울 수 있다. 초등 저학년 이상.

『타키 포오 얼렁뚱땅 상식스쿨 1』

캐릭온TV 원작, 김언정 글, 조수현 그림, 정효해 감수, 144쪽, 대원키즈, 1만4000원

초등학생이 알아야 하는 상식 모음집. 사람들이 보통 알고 있거나 알아야 하는 지식인 상식에는 이해력, 판단력, 사리 분별 외에도 일반적 견문이 포함된다. 즉, 특정 시기에 습득해서 체화해야 하는 상식이 있는 것이다. 책은 곰돌이 포오와 포오에게 늘 도움을 주는 단짝 타키, 이들의 친구인 나동생의 이야기를 통해 사자성어·속담 등 국어 관련 상식부터 생물·물리·우주 등 과학 관련 상식, 학교생활에 필요한 에티켓까지 다양한 상식을 알려준다. '뜨거운 불가마 사우나에서 화상을 입지 않는 이유는 무엇일까' '얼룩말은 흰 피부에 검은 줄무늬일까, 검은 피부에 흰 줄무늬일까' 등 흥미로운 질문을 통해 여러 지식을 습득할 수 있다. 초등 저학년 이상.

『생각이 크는 인문학 14: 음식』

김종덕 글, 이진아 그림, 154쪽, 을파소, 1만원

음식으로 들여다보는 우리가 사는 세상. 우리는 하루 세 번 끼니를 먹고, 간식도 챙겨 먹는다. 그런데 오늘 점심이 어디서 생산된 재료로 만들어졌는지, 음식이 내 몸의 건강에 얼마나 큰 영향을 미치는지 등을 제대로 아는 사람은 생각보다 많지 않다. 따뜻한 환경에서 자라는 딸기를 한겨울에도 살 수 있는 이유는 무엇일까. 생산되는 식량은 많은데 왜 굶주리는 사람이 수천수만 명씩 생기는 걸까. 내가 사는 곳에서 나는 음식을 먹는 로컬 푸드 운동은 왜 일어났을까. 책을 읽다 보면 다양한 분야의 음식 이야기를 통해 당연하게만 생각했던 음식의 소중함을 깨닫고, 음식이 나와 나를 둘러싼 세상에 미치는 영향에 대해 새로운 눈을 뜰 수 있다. 초등 고학년 이상.

『처음 읽는 그리스 로마 신화 1』

최설희 글, 한현동 그림, 정수영 구성, 152쪽, 미래엔아이세움, 1만2000원

어린이의 눈높이에 맞춘 그리스·로마 신화 입문서. 고대 그리스에서 발생해 로마 제국에서도 번성한 그리스·로마 신화는 수천 년에 걸친 인류의 문화유산을 이해하는 데 중요한 키워드이다. 서양의 여러 철학·미술·문학 등이 그리스·로마 신화 속 이야기에서 모티브를 얻었으며, 현대에도 다양한 콘텐트에서 자주 인용된다. 심지어 태양계 행성들의 영어 이름도 그리스·로마 신들의 이름이다. 책은 어린이들을 위해 친절한 설명이 더해진 만화로 그리스·로마 신화와 친해질 수 있도록 구성했다. 여기에 그리스·로마 신화와 관련 있는 유적·유물·미술 작품 등 풍부한 시각적 자료, 신들의 이름을 한눈에 정리할 수 있도록 ‘신들의 계보’까지 더했다. 초등 저학년 이상.

『초등쌤이 알려주는 세세하게 세계 수도의 비밀』

이동은 글, 한규원 그림, 191쪽, 이북스미디어, 1만3500원

세계 42개국의 수도와 함께하는 세계 역사·지리 공부. 한 나라의 중앙 정부가 있는 도시를 수도(首都)라 한다. 각 나라의 수도를 알면 그 나라의 정치·역사·경제·사회와 관련된 여러 흥미로운 사실도 함께 알 수 있다. 책은 깊은 전통과 경제적 발전 사이에 위치한 인도의 수도 뉴델리부터 고대 문명의 보물 이집트의 수도 카이로까지 세계 42개국의 수도와 국기·위도·경도·종교·면적·GDP 등을 소개한다. 나라별로 역사와 수도로 지정된 배경을 만화와 글로 세세하게 묘사하기 때문에 쉽게 이해할 수 있다. 이를 통해 독자는 세계 각국의 자연환경, 역사적 배경, 유명한 인물, 랜드마크, 음식 등에 다양한 문화에 관한 지식을 습득할 수 있다. 초등 고학년 이상.

