[아이랑GO] 연금연구회, '더 내고 더 받는' 국민연금 개혁안에 반발…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



연금연구회, '더 내고 더 받는' 국민연금 개혁안에 반발

국회 연금개혁특별위원회 산하 공론화위의 시민대표 500명 국민연금 개혁안 설문조사 결과가 4월 30일 공개됐어요. 1안 ‘소득대체율 40→50%, 보험료율 9→13%’ 지지(56.0%)가 2안 ‘소득대체율 현행(40%) 유지, 보험료율 9→12%’(42.6%)보다 많았죠. ‘더 내고 더 받는’ 개혁안에 대해 연금연구회는 "기금 고갈 시기를 고작 몇 년 늦춘 안"이라며 “미래세대 부담을 덜고 제도를 최소 30년 연장한다는 원칙에 기반해 다시 설계돼야 한다”고 주장했죠.

국회 연금개혁특별위원회 연금 재정 안정 및 4대 공적 연금(국민연금·사학연금·군인연금·공무원연금) 개혁 방안을 논의하기 위해 2022년 7월 21대 국회에서 구성한 특별위원회예요. 국회에는 각 위원회 소관에 속하는 의안·청원 심사, 기타 법률에서 정하는 직무 수행을 위한 17개의 상임위원회가 있어요. 이외에 상임위원회 소관에 속하지 않거나 시의적으로 특히 필요한 안건을 심사하기 위해 수시 또는 임시로 특별위원회를 구성하죠. 이번 연금특위의 활동 기한은 21대 국회 임기와 같은 5월 29일까지입니다.

No way!

After a majority of citizen representatives in the Special Committee on National Pension Reform in the legislature wanted to raise the premium rate from the current 9 percent to 13 percent while lifting the replacement ratio from 40 percent to 50 percent, people under 20 are agonizing over the change, as it means more financial burdens for them from 2061 due to the accumulation of deficit in the pension fund.

a majority of: 다수의

representative: 대표

Special Committee on National Pension Reform: 국민연금개혁 특별위원회

legislature: 입법부, 국회(=National Assembly)

premium rate: 보험료율. 소득에서 보험료로 내는 돈의 비율

current: 지금의, 현재의

lift: 올리다, 증가시키다(=raise, increase)

replacement ratio: (소득) 대체율. 앞에 income이 생략됨. 소득을 대체하는 비율

agonize over ~: ~에 대해 고뇌(고민)하다

financial burden: 금전적 부담

accumulation: 축적

deficit: 적자(=red ink)

pension fund: 연금 기금

养老保险研究会反对“多缴多得”国民养老保险改革方案

4月30日,国会养老保险改革特别委员会公论化委公布了500位市民代表的养老保险改革方案问卷调查结果。方案1(收入替代率40→50%,保险费率9→13%)的支持率(56.0%)高于方案2(收入替代率维持现状40%,保险费率9→12%)(42.6%)。对此,养老保险研究会表示“多缴多得方案治标不治本,应该重新设计至少能在未来30年维持养老保险运营的制度,减轻子孙后代的负担”。

养老保险 [yǎng Iǎo bǎo xiǎn] 연금

改革 [gǎi gé] 개혁

方案 [fāng àn] 방안

负担 [fù dān] 부담