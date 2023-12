한림대학교(총장 최양희) 의과대학 본과 3학년 유재영 학생이 2023년 10월에 신장내과에서 저명한 국제학술지에 제1저자로 논문을 게재했다.

유재영 학생은 상염색체우성다낭신의 진단과 예후 예측에 필수적인 콩팥 부피를 측정할 때 standard dose CT보다 약 1/4 정도 방사선량이 감소한 low dose CT를 이용하여도 정확한 콩팥 부피 측정이 잘 됨을 연구했다.

그 결과의 우수성을 인정받아 SCI급 국제학술지인 ‘BMC nephrology’에 ‘상염색체 우성 다낭신의 non contrast CT를 이용한 volumetry (Non-contrast low-dose CT can be used for volumetry of ADPKD)’ 라는 제목으로 논문을 게재했다.

본 연구는 지도 교수인 춘천성심병원 신장내과 김현숙 교수가 수행 중인‘지역대학 우수과학자연구’의 지원을 받아 수행됐다.