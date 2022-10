부산엑스포 유치 기원 BTS 콘서트, 부산항서도 즐긴다

2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 ‘BTS Yet To Come in BUSAN’을 부산항에서도 즐길 수 있다.

부산항만공사)는 15일 부산항국제여객터미널 야외주차장에서 ‘2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 BTS Yet To Come in BUSAN - LIVE PLAY (주최 하이브)”를 개최한다고 밝혔다.

라이브 플레이는 부산 아시아드 주경기장에서 열리는 BTS 콘서트를 대형 스크린으로 실황 중계해 현장감을 느끼며 공연을 즐길 수 있는 오프라인 이벤트이다.

일반 부산시민은 물론 세계 각지에서 부산에 온 BTS팬들이 함께하는 글로벌 축제의 장이 될 것으로 기대된다.

BPA는 2030 부산세계박람회 유치를 기원하는 마음으로 엑스포 개최 예정지인 북항 국제여객터미널 야외주차장을 공연장으로 무상 제공했으며, 관람객들은 부산역에서 보행데크를 이용해 친수공원을 통해 공연장으로 출입할 수 있다.

BPA는 준공을 앞둔 북항 1단계 재개발 사업지에서 ‘2030 부산세계박람회’ 유치를 기원하는 의미 있는 행사를 개최함으로써 시민에게 환원하는 북항 재개발사업의 취지를 되새기고 재개발사업을 홍보하는 효과를 기대하고 있다.

강준석 BPA 사장은 “북항 재개발사업지는 2030 부산세계박람회의 핵심적인 장소”라며 “범국가적인 과제에 부산항만공사도 적극 협조해 박람회의 성공적 유치에 기여하겠다.”라고 밝혔다.