박정선 한국항공대 교수, 항공우주시스템공학회 제11대 회장 취임

한국항공대 항공우주 및 기계공학부 박정선 교수가 항공우주시스템공학회(SASE·The Society for Aerospace System Engineering) 제11대 회장으로 취임했다. 임기는 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년간이다.

올해로 창립 16년째를 맞은 항공우주시스템공학회는 항공우주시스템 관련분야 연구, 항공기운용기술 및 항공우주정책 개발을 통해 항공우주산업 발전에 기여하는 것을 목적으로 설립됐다. 매년 학회 학술지를 발간하고 춘·추계 학술대를 개최하는 등 활발한 활동을 이어오고 있으며 지난해 국내 우주 관련 학회들이 연합하여 창설한 한국우주과학기술연합회에도 회원단체로 가입한 바 있다.

박정선 교수는 취임사를 통해 “학회 활동의 근간인 우수 학술지 발간과 성공적인 춘·추계 학술대회를 위해 노력하는 것은 물론, 학회 운영의 내실화, 심포지움 등 각종 행사 개최, 2023년 학회 주관으로 개최될 APCATS(Asia-Pacific Conference on Aerospace Technology and Science), AJSAE(Asian Joint Symposium on Aerospace Engineering)와 AAME(Advanced Aerospace & Mechanical Engineering)등의 국제학술대회 준비도 충실히 해나가겠다”고 밝혔다.