사이버한국외대 한국어학부 ‘CUFS K-Culture 홍보 콘텐츠 공모전’ 시상

사이버한국외국어대학교가 주관하고 한국어학부가 주최한 ‘2021 제1회 CUFS K-Culture 홍보 콘텐츠 공모전’ 시상식이 지난 6월 19일(토) 비대면 화상회의 시스템을 통해 개최됐다.

올해 처음 열린 ‘CUFS K-Culture 홍보 콘텐츠 공모전’은 학생들이 지닌 다양한 능력을 계발할 수 있는 기회를 제공하고, 한국어와 한국문화를 세계에 널리 알리기 위해 기획됐다.

이번 공모전은 한국어와 한국문화를 소개하는 홍보 콘텐츠를 다양한 형식의 영상으로 직접 제작해 출품하는 것으로 사이버한국외대 학생 누구나 개인 또는 팀으로 참여할 수 있었다.

이번 공모전에 접수된 작품은 공정한 심사를 거쳐 대상, 최우수상, 우수상, 장려상, 특별상 5개 부분에서 당선작을 선정했으며 지난 19일(토) 온라인 시상식이 있었다.

대상은 한국어학부 박신뢰 학우이 수상했다. 박신뢰 학우는 ‘걸으면서 배우는 한국어’라는 주제로 한국의 고궁을 배경으로 한국의 문화를 느끼면서 한국어를 배울 수 있는 콘텐츠를 선보였다. 박신뢰 학우는 “이렇게 큰 상을 주셔서 감사드리고, 앞으로 더 열심히 공부하여 훌륭한 한국어교원이 되도록 노력할 것”이라며 “이번 공모전을 통해 소중한 경험을 했고 앞으로 이런 기회가 자주 있으면 좋겠다”라고 소감을 전했다.

최우수상에는 ‘남산 둘러보기’의 한국어학부 정은경 학우, 우수상은 ‘Have Ever Heard of Kimchi?’의 정주헌 학우(일본어학부), 장려상은 ‘한국의 밥’의 김금진 학우(한국어학부), 특별상은 ‘Welcome to Korea’의 짠타라위짓 짠티마(CHANTARAWIJIT CHANTIMA) 학우(한국어학부)가 각각 수상의 영광을 안았다.

‘CUFS K-Culture 홍보 콘텐츠 공모전’을 기획한 사이버외대 한국어학부 이민우 교수는 “코로나19로 인해 진정한 사이버시대가 도래한 것에 맞춰 학생의 실력을 뽐낼 수 있는 행사를 기획하고자 했다”라며 “숨겨진 재능과 창의력 넘치는 아이디어를 지닌 학생이 많다는 것을 새삼 느꼈다”라고 공모전에 대한 심사평과 소회를 밝혔다. 한국어학부 박기선 학부장은 “향후 지속적으로 공모전이 자리 잡을 수 있도록 확장해 나갈 계획이며, 앞으로도 공모전이 더욱 발전해 나가기를 기대한다”라고 공모전에 관심을 보인 재학생들에게 감사와 수상자에게 축하를 전했다.

사이버한국외국어대학교 한국어학부는 ‘세계 한국어교육의 허브’를 목표로 이론과 실제를 겸비한 한국어와 한국문화 전문 인력을 양성하고 있다. 차별화된 한국어교육 노하우를 바탕으로 외국어로서의 한국어와 한국문화를 가르치는 한국어교원을 양성하는‘한국어교육’ 전공과 외국인 학습자가 체계적으로 한국어와 한국문화를 배울 수 있는 ‘한국어’ 전공을 운영하고 있다.

국내 유일의 외국어 특성화 사이버대학교인 사이버한국외국어대학교는 오는 7월 14일(수)까지 2021학년도 2학기 신·편입생을 모집한다. 자세한 내용은 사이버한국외대 입학지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 전화, 이메일, 카카오톡으로 문의 가능하다.