대만이 WHO와 맞짱 뜨는 이유는? 뉴욕타임스에 코로나 대책 광고 게재도

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)사태 속에 대만에서 세계보건기구(WHO)에 대한 반발 여론이 퍼지고 있다고 일본 지지통신이 15일 보도했다.

테드로스 사무총장 "개인적 공격이 대만에서" 언급 발단 #차이잉원 총통 즉각 항의...속내는 미-대만 vs 중-WHO #'하나의 중국' 이유로 대만은 WHO 미가입국 #중국 후원 업은 WHO 사무총장, 대만과의 신경전 #지지통신 "미국이 WHO와는 별개 조직 세운다는 설도...대만도 참가 의향" #대만 "코로나 대책 세계와 나누겠다" 광고 게재