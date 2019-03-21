[인사] 조인디(Join:D) 外

◆조인디(Join:D)<보임>▶Join:D 대표이사 최순중
◆기획재정부<국장급>▶재정성과심의관 한경호
◆국가보훈처<고위공무원>▶보상정책국장 장정교<국장급 전보>▶국제협력관 김주용▶광주지방보훈청장 하유성
◆고려대 세종캠퍼스<보직>▶글로벌비즈니스대학장·경영정보대학원장 박종찬▶공공정책대학장 김상봉▶문화스포츠대학장·문화스포츠대학원장 김창국
◆목원대▶비서실장 이재만▶취업진로센터 과장 김천규▶학사지원과장 김남숙▶취업지원과장 박형주▶교양교육원 교양지원과장·인문대학 교학과장 문정종▶산학협력단 사무국장 송영남▶미술·디자인대학·음악대학 교학과장 황현진▶대학원·산업정보언론대학원 교학과장 김선명▶공과대학·테크노과학대학 교학과장 박춘식▶신학대학원·신학대학·사회과학대학 교학과장 함윤직▶사회봉사지원센터·대학교육개발원 과장 송후섭▶장학지원과장 전은숙▶평가·감사팀장·열린교육팀장 김진환▶총무과장 이상영▶생활관 과장 심진섭
◆위키트리▶소셜뉴스 위키트리 편집국 부국장 서기찬
◆제민일보▶논설위원실장 고두성▶상무이사 양창영▶편집상무 박훈석▶기획조정실전무 현민철
◆월요신문▶마케팅광고국 부장 김동현