정우성 욕하는 분들 많은데.. 우리나라는 국제 난민지위협약 Convention relating to the Status of Refugees 에 가입되어 있습니다.. UN 난민대사가 난민반대한다 라고 말하는 것이야말로.. 우리나라는 국제 협약이나 인권같은 건 무시하는 후진국이라 홍보하는 것과 같습니다.. 사람마다 난민이나 인권 관련 생각이 다를 수는 있지만 그렇다고 해도 정우성을 욕하는 건.. 국가적, 국제적 우리나라 이미지를 위해서라도 그건 잘못하는거라 생각합니다.."

ID '제나27'