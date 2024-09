중등축구연맹, ISDA와 5억원 규모 스폰서십 체결

한국중등축구연맹(회장 김경수)이 글로벌 스포츠 데이터 플랫폼 'ISDA(International Sports Data Alliance)'와 5억원 상당의 스폰서십 계약을 맺는다.

중등연맹은 "오는 7일 오전 11시 서울 신문로 축구회관 2층 다목적회의실에서 ISDA와 타이틀 스폰서 협약식을 진행한다"고 1일 밝혔다. 이번 후원 협약에 따라 ISDA는 올해 중등연맹이 주최하는 4대 대회(춘계연맹전, 추계연맹전, 저학년 대회, 연맹 주최 국제대회)의 타이틀 스폰서로 참여하며, 총 5억원 상당의 현금과 장비를 지원한다.

ISDA는 4차 산업시대를 맞아 IT 기술을 활용해 유소년 축구 유망주를 발굴하고 육성한다는 취지로 만들어진 국제단체다. 국내 기업인 ㈜올리브크리에이티브와 ㈜스포츠얼터너티브 솔트를 주축으로 DDE(홍콩), 챔피언(중국), 핏투게더, QMIT(이상 한국) 등 아시아 각국의 스포츠 관련 IT 기업이 참여한다. 경기 분석 프로그램, 경기력 측정 프로그램 등 축구 관련 IT 컨텐츠를 하나의 플랫폼에 모두 담아 축구 관련 빅데이터 구축을 위한 '토털 솔루션'을 제공하는 게 이 단체의 목표다.

ISDA에 참여하는 여러 회사들이 머리를 맞대고 개발 중인 '유소년 맞춤형 데이터관리 플랫폼'은 고가의 경기분석 장비와 기술을 유소년 선수들도 경험하도록 돕는다. 뛴거리, 속도, 심박수, 훈련량 등 각종 데이터를 분석해 선수의 객관적인 경기력과 그에 맞는 최적의 훈련 방법을 제시한다. 관련 프로그램은 아시아와 오세아니아, 아프리카 등 여러 대륙의 유소년 선수 발굴 및 육성에 활용될 예정이다.

ISDA 설립을 주도한 정의석 올리브크리에이티브 대표는 "오는 5월 저학년 대회부터 자체 플랫폼을 통해 참가 선수들의 데이터를 분석하고 참가 선수 개개인에게 제공한다. 아울러 닥터 캐논(축구공 발사기) 20대, 플러스 가드(티타늄 소재 정강이 보호대) 60세트를 지원해 유소년 선수들의 기량 향상을 돕는다"면서 "그 밖에도 추가적인 현금 및 장비 지원을 통해 유소년 선수들이 과학적이고 체계적인 훈련 및 경기를 할 수 있도록 지원할 것"이라 말했다.

7일 스폰서십 협약삭에는 김경수 중등연맹 회장과 정의석 대표가 참석한다. 송지훈 기자 milkyman@joongang.co.kr