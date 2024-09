한국외국어대학교(HUFS, 총장 김인철) 인도연구소와 러시아연구소는 서울캠퍼스 메네르바 콤플렉스 국제회의실에서 12월 13일과 14일 양일간 자와할랄네루대학교 국제학대학(School of International Studies, Jawaharlal Nehru University), 상트페테르스부르그 동서사회연구소 (Institute of Eastern and Western Societies, Saint-Petersburg State University)와 함께 국제학술대회를 개최한다.

이번 학술대회의 대주제는 “Korea-India-Russia: Exploring A New Age of Cooperation through Mutual Understanding”으로 급변하는 동북아 정세와 우리나라의 신남방 정책, 러시아 극동지방과 우리나라의 철도 연결 등 부상하는 새로운 이슈들을 폭넓게 논의할 수 있는 장이 될 것으로 예상된다.

