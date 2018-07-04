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사회 사회일반

[인사] 인사혁신처 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 16면

◆인사혁신처<국장급 전보>▶인사관리국장 신영숙▶국가공무원인재개발원 리더십개발부장 정무설

◆식품의약품안전처<과장급 전보>▶소비자위해예방국 위생용품·담배관리TF팀장 문병호▶식품안전정책국 식품총괄대응TF팀장 김성일▶식품의약품안전평가원 혈액제제검정과장 김재옥▶〃 식품위해평가부 신종유해물질팀장 이동호▶〃 의료제품연구부 의약품연구과 이효민▶〃〃생약연구과장 강주혜▶경인지방식품의약품안전청 식품안전관리과장 김형준

◆기상청<4급 전보>▶국가태풍센터장 김진철▶기상서비스정책과장 박종찬▶지진화산감시과장 이용섭▶미래수치기술팀장 심재면▶전주기상지청장 정덕환▶전주기상지청 관측예보과장 정관영<4급 승진>▶수도권기상청 예보과 강신증▶춘천기상대장 최인호

◆소방청<시·도 소방본부장>▶대전광역시 소방본부장 손정호<과장급 승진>▶소방정책국 화재예방과장 이윤근<과장급 전보>▶운영지원과장 이지만▶소방정책국 소방정책과장 남화영▶청장 비서실장 임원섭▶기획조정관실 혁신행정감사담당관 이영팔▶119구조구급국 119구조과장 김연상▶중앙소방학교 인재개발과장 고덕근▶중앙119구조본부 119구조상황실장 김승룡▶〃 특수구조훈련과장 주낙동

◆관세청<과장급 전보>▶본청 비서관 송석범▶인천세관 감시국장 김영환▶서울세관 심사국장 오필석▶부산세관 통관국장 이석문▶속초세관장 윤인채

◆문화재청<과장급 전보>▶천연기념물과장 전기선▶한국전통문화대 총무과장 문영철▶한국전통문화대 전통문화교육원 교육운영과장 전칠수▶국립고궁박물관 기획운영과장 김성도▶국립무형유산원 전승지원과장 김한옥▶국립문화재연구소 자연문화재연구실장 이용석

◆병무청<고위공무원 승진>▶전북지방병무청장 곽유석<고위공무원 전보>▶서울지방병무청장 김종호

◆방위사업청▶통신장비계약팀장 천재윤▶획득기반과장 강정훈▶핵심기술사업팀장 곽장호▶전투차량사업팀장 이진호▶화생방사업팀장 김경학▶물자규격팀장 김선국▶유도무기계약팀장 전준범

◆봉황망코리아▶대표이사 사장 박민수▶중국사업본부 봉황망중한교류채널 대표 김창만▶사업본부 본부장 방성식▶〃 국장 신도연▶〃 부국장 이대규▶편집국 부장 조성영▶〃 차장 김봉수

◆국민연금공단▶사회적가치실현단장 김선규▶대구지역본부장 염춘미▶남동연수지사장 조성규▶장애심사센터장 정원영▶송파지사장 이명호▶김포강화지사장 송용기▶여수지사장 윤재남▶대구달성고령지사장 최수진▶통영지사장 구상길

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