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사회 사회일반

[인사] 화성시 外

중앙일보

입력

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종합 27면

◆화성시<승진(지방서기관)>▶맑은물사업소장 최상규<승진(지방사무관)>▶신재생에너지과장 직무대리 홍상희▶문화예술과장 직무대리 이향순▶토지정보과장 직무대리 장건수▶여울보건지소장 직무대리 심정식▶지역개발사업소 공원관리과장 직무대리 강희배▶대외협력사무소장 직무대리 오추섭▶봉담읍 산업건설과장 직무대리 강석화▶향남읍 총무과장 직무대리 백진현<전보(지방서기관)>▶일자리경제국장 김종대<전보(지방사무관)>▶평생학습과장 송문호▶문화유산과장 홍노미▶노인복지과장 백영미▶총무과장 서예순▶향남읍 산업건설과장 김진호▶양감면장 여운찬

◆방송통신위원회<국장급 전보>▶기획조정관 김영관▶방송정책국장 김동철▶방송기반국장 양한열<과장급 전보>▶개인정보침해조사과장 양기철▶이용자보호과장 천지현

◆연합뉴스▶부사장 이병로▶국제·업무 담당 상무이사 김진형▶경영전략 담당 상무이사 이기창

◆한겨레신문사<출판국>▶이코노미인사이트 편집장 정혁준

◆국제신문▶광고국장 정상도

◆주택도시보증공사(HUG)<부서장 승진>▶정보운영처장 이상을▶보증이행처장 이창하▶임대주택지원처장 김현민▶PF금융2센터장 김민환▶광주전남지사장 강신균<부서장 전보>▶금융기획실장 최종원▶정비사업금융2센터장 지형진▶서울북부지사장 전대현▶부산울산지사장 정일조▶경남지사장 노찬현▶서울북부관리센터장 곽경섭▶서울서부관리센터장 박종진▶중부관리센터장 김영철

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