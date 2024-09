[여행자의 취향] "옷만 잘 입어도 여행이 달라지더라"

디자이너 최범석이 추천하는 뉴욕 핫플레이스>① 그리스 식당 Kiki's : 130 Division St, New York, NY / +1 646-882-7052② 굴 요리 전문점 Maison Premiere: 298 Bedford Ave, Brooklyn, NY / +1 347-335-0446③ 카페 Cafe Mogador Williamsburg: 133 Wythe Ave, Brooklyn, NY/ +1 718-486-9222④ 일식당 Shabu-Tatsu: 216 E 10th St # St1, New York, NY/ +1 212-477-2972⑤ 루프탑으로 유명한 호텔 PUBLIC: 215 Chrystie St, New York, NY / +1 212-735-6000⑥ 샌드위치 브런치 식당 Egg Shop: 151 Elizabeth St, New York, NY/ +1 646-666-0810⑦ 라운지 바 Paul's Cocktail Lounge: 2 6th Ave, New York, NY / +1 212-519-6681⑧ 아메리칸 레스토랑 Forgtmenot: 138 Division St, New York, NY / +1 646-707-3195⑨ 베트남 음식점 An Choi: 85 Orchard St, New York, NY / +1 212-226-3700

