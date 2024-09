美롤링스톤 '꼭 알아야 할 아티스트10' 명단 보니…"방탄소년단 최상위"

아이돌 그룹 방탄소년단의 인기가 해외에서도 이어지고 있다. 미국의 대중음악 전문지인 '롤링스톤'(Rolling Stone)이 21일 (현지시간) 선정한 '2017년 7월 꼭 알아야 할 뉴 아티스트 10'(10 New Artists You Need to Know: July 2017)에 이름을 올렸다.

뉴 아티스트 10중에서도 방탄소년단(BTS)은 메인 커버와 함께 가장 첫머리에 랭크됐다. '롤링스톤' 자체로 순위로 정한 것은 아니지만 그만큼 눈여겨봐야 할 의미로 해석된다.

롤링스톤은 보도에서 "최근 차트와 함께 온라인을 뜨겁게 달구고 있는 가장 핫한 10명의 아티스트"라면서 방탄소년단을 소개했다.

'주목해야 하는 이유'로 롤링스톤은 방탄소년단은 미국 애너하임과 뉴저지의 경기장을 모두 매진시켰고 그들이 해외 투어를 위해 칠레에 도착했을 때 비틀스와 같은 팬들의 환대를 받았다며 소개했다.

더불어 롤링스톤은 그룹의 리더 '랩몬스터'가 기존 인터뷰에서 자신들의 음악 세계와 작업 방식 등을 자세히 다루면서 심도 있게 다뤘다.

이외 롤링스톤이 뽑은 뉴 아티스트 10 명단에는 방탄소년단 이외에도 해외의 실력파 아티스트들이 포함됐다.

얼터너티브 인디 록 밴드인 'MISSIO'와 지난 2015년 데뷔한 트로피컬 하우스 뮤지션 '조나스 블루'(Jonas Blue), 미국의 싱어송라이터 '캐시 힐'(Kacy Hill)이 포함됐다.

