모니카 벨루치, 할리 베리…남심(男心) 사로잡은 제임스 본드의 '그녀들'은

제1편 : 살인 번호 (1962, Dr. No)

우슬라 안드레스

제2편 : 위기일발 (1963, Ian Fleming's "From Russia With Love")

다니엘라 비안치

제3편 : 골드핑거 (1964, Ian Fleming's Goldfinger)

셜리 이톤, 아너 블래크먼

제4편 : 썬더볼 (1965, Thunderball)

클라우디안 아우거

제5편 : 두번 산다 (1967, You only Live Twice)

아키코 와카바야시

제6편 여왕폐하 대작전(1969, on Her Majesty's Secret Service)

다이아나 리그

제7편 : 다이아몬드는 영원히 (1971, Diamonds Are Forever)

질 세인트 존

제8편 : 죽느냐 사느냐 (1973, Live and Let Die)

제인 시모어, 글로리아 핸드리

제9편 : 황금총을 가진 사나이 (1974, The Man with the Golden Gun)

브릿 에클랜드

제10편 : 나를 사랑한 스파이 (1977, The Spy Who Loved Me)

바바라 바흐

제11편 : 문레이커 (1979, Moonraker)

로이스 차일스

제12편 : 유어 아이즈 온리 (1981, For Your Eyes only)

캐롤 부케

제13편 : 옥토퍼시 (1983, Octopussy)

모드 아담스

제14편 : 뷰 투 어 킬 (1985, A View to a Kill)

타냐 로버츠

제15편 : 리빙 데이라이트 (1987, The Living Daylights)

매리엄 다보

제16편 : 살인면허 (1989, License To Kill)

탈리사 소토

제17편 : 골든 아이 (1995, Goldeneye)

이자벨라 스코럽코

제18편 : 네버 다이 (1997, Tomorrow Never Dies)

양자경, 테리 해처

제19편 : 언리미티드 (1999, The World Is Not Enough)

소피 마르소, 데니스 리차드

제20편 : 어나더데이(2002, Die Another Day)

할리 베리

제21편 : 카지노로얄(2006, Casino Royale)

에바 그린

제22편 : 퀸텀 오브 솔러스(2008, Quantum of Solace)

올가 쿠릴렌코

제23편 : 스카이폴(2012, Skyfall)

베레니스 말로에

제24편: 스펙터(2015, Spectre)

레아 세이두, 모니카 벨루치