첫 내한 콘서트로 뜨거운 관심을 모은 영국 밴드 콜드플레이가 한국 팬들의 뜨거운 사랑에 감사를 표했다.

지난 16일 콜드플레이는 공식 인스타그램에 한국 팬들로부터 받은 선물 인증샷을 게재했다. 그 중 '왜케 늦었어(Why are you so late)'라는 귀엽게 삐친 듯한 문구가 적힌 케이크가 가장 눈길을 끈다.

콜드플레이는 사진과 함께 "Amazing gifts from the fans at the Coldplay Seoul show. Thanks everyone! (서울 콘서트 팬들에게서 받은 어마어마한 선물. 감사합니다)"라고 덧붙이며 감사를 표했다.

콜드플레이는 지난 주말 15~16일 양일간 서울 송파구 잠실종합운동장 올림픽주경기장에서 첫 내한 콘서트를 개최해 23곡을 연이어 열창하며 성공적인 무대를 선보였다.

임유섭 인턴기자 im.yuseop@joongang.co.kr