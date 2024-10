◆ 아트서커스 ‘라 베리타’ 4월 27~30일 LG아트센터

아트서커스의 본고장 캐나다에서 ‘태양의 서커스’와 ‘서크 엘루아즈’를 모두 연출한 스위스 출신의 세계적 연출가 다니엘 핀지 파스카(53)의 최신작. 2013년 캐나다 몬트리올 초연 이래 미국·프랑스·스페인·스위스·브라질·홍콩 등 전세계에서 200회 이상 공연되며 20만 명 이상의 관객을 동원한 메가 히트작이다. 2006 토리노 동계올림픽과 2014 소치 동계올림픽 폐막식을 총지휘했던 연출가이자 작가, 마임이스트인 파스카의 예술세계를 엿보고 월드 클래스 아트서커스의 현주소를 직접 확인할 기회다.

초현실주의 화가 살바도르 달리의 그림 ‘트리스탄과 이졸데’가 살아 움직이는 듯한 이미지로 시작부터 관객을 압도한다. 다채로운 형상과 색감으로 치장한 출연자들이 아크로바틱·연극·춤·음악이 뒤섞인 시적이고 환상적인 퍼포먼스를 펼친다.

<1월>

◆ 뮤지컬 ‘데스노트’ 3~26일 예술의전당 오페라극장

◆ 연희단거리패 연극 ‘하녀들’ 6~2월 12일 30스튜디오

◆ 국립창극단 어린이창극 ‘미녀와 야수’ 11~22일 국립극장 KB하늘극장

◆ 뮤지컬 ‘영웅’ 18~2월 26일 세종문화회관 대극장

<2월>

◆ 국립무용단 ‘향연’ 8~11일 국립극장 해오름극장

◆ 국립국악원 우면당 재개관 기념공연 15~25일 국립국악원 우면당

◆ 국립극단 연극 ‘메데아’ 24일~4월 2일 명동예술극장

<3월>

◆ 뮤지컬 ‘지킬앤하이드’ 월드투어 10일~5월 21일 블루스퀘어 삼성전자홀

◆ 서울예술단 창작가무극 ‘윤동주, 달을 쏘다’ 21일~4월 2일 예술의전당 CJ토월극장

◆ 국립국악원 기획공연 ‘궁중잔치-산대희’ 29~31일 국립국악원 예악당

◆ 국립현대무용단 ‘혼합’ 24~26일 예술의전당 자유소극장

◆ 서울시극단 ‘왕위 주장자들’ 31일~4월 23일 세종문화회관 M씨어터

◆ 피나 바우쉬 부퍼탈 탄츠테아터 ‘스위트 맘보’ 24~27일 LG아트센터

◆ 국립국악관현악단 ‘2017 리컴포즈’ 24~25일 국립극장 달오름극장

◆ 토닐그룹 암스테르담 ‘파운틴헤드’ 31일~4월 2일 LG아트센터

<4월>

◆ 국립창극단 ‘흥보씨’ 5~16일 국립극장 달오름극장

◆ 뮤지컬 ‘새벽 세 시, 바람이 부나요’ 5일~6월 18일 두산아트센터 연강홀

◆ 연희단거리패 연극 ‘오구’ 14~30일 30스튜디오

◆ 국립무용단 ‘시간의 나이’ 27~29일 국립극장 해오름극장

◆ 뮤지컬 ‘메디슨 카운티의 다리’ 15일~7월 2일 충무아트센터 대극장

<5월>

◆ 서울시무용단 코믹 무용극 ‘춤추는 허수아비’ 3~7일 세종문화회관 M씨어터

◆ 국립국악관현악단 ‘베스트컬렉션-오케스트라 아시아’ 12일 국립극장 해오름극장

◆ 연극 ‘생각은 자유’?23일~6월 17일 두산아트센터 Space111

◆ 뮤지컬 ‘시카고’ 오리지널 내한공연 27일~7월 23일 블루스퀘어 삼성전자홀

<6월>

◆ 국립극단 한민족디아스포라전 1일~7월 23일 백성희장민호극장 소극장판

◆ 국립현대무용단 ‘Three bolero’ 2~4일 예술의전당 CJ토월극장

◆ 국립창극단 ‘코카서스의 백묵원’ 3~10일 국립극장 해오름극장

◆ 국립무용단 신작 28일~7월 1일 국립극장 해오름극장

<7월>

◆ 뮤지컬 ‘시라노’ 7일~10월 9일 LG아트센터

◆ 국립현대무용단 ‘제전악 - 장미의 잔상’ 28일~30일 예술의전당 CJ토월극장

◆ 뮤지컬 ‘나폴레옹’ 샤롯데씨어터

<8월>

◆ 뮤지컬 ‘레베카’ 9일~11월 5일 블루스퀘어 삼성전자홀

◆ 창작뮤지컬 ‘벤허’ 8월~9월 예정 충무아트센터 대극장

<9월>

◆ 국립극단 ‘한국인의 초상2’ 8일~10월 1일 명동예술극장. 장유정 연출.

◆ 국립국악원 해외관광객 대상 대표공연 30일~10월 22일 국립국악원 예악당

◆ 서울예술단 창작가무극 ‘꾿빠이 이상’ 문화역서울284 예정

<10월>

◆ 연극 ‘라 빠르망’ 18일~11월 5일 LG아트센터.

◆ 서울시극단 창작극 ‘에틱스 vs 모럴스’ 13~29일 세종문화회관 M씨어터

◆ 국립극단 연극 ‘1984’ 20일~11월 19일 명동예술극장

<11월>

◆ 서울예술단 창작가무극 ‘칠서’ 9~18일 충무아트센터 대극장

◆ 영국 극단 1927 ‘골렘’ 16~19일 LG아트센터

◆ 서울시무용단 창작무용극 ‘로미오와 줄리엣’ 9~10일 세종문화회관 대극장

◆ 마린스키발레단 내한공연 ‘백조의 호수’ 9~12일 예술의전당 오페라극장

◆ 연극 ‘Step Outside’ 23~26일 명동예술극장 일본 유명 연출가 노다 히데키 내한공연

◆ 유니버설발레단 ‘오네긴’ 24~26일 예술의전당 오페라극장

◆ 뮤지컬 ‘빌리 엘리어트’ 28일~2018년 4월 29일 디큐브아트센터

◆ 뮤지컬 ‘햄릿’ 예술의전당 CJ토월극장

<12월>

◆ 작은 창극 ‘적벽가’ 8~10일 국립국악원 풍류사랑방

◆ 서울시뮤지컬단 ‘광화문 연가’ 15일~2018년 1월 14일 세종문화회관 대극장

◆ 뮤지컬 ‘더 라스트 키스’ 14일~2018년 3월 11일 LG아트센터

