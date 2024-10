[leisure&style] 신축성·터치감 뛰어나 비즈니스룩으로도 OK !

아우터는 부피감이 커서 스타일링에서 차지하는 비중이 크다. 미묘한 디테일로도 큰 차이를 만들어낼 수 있는 아이템이기도 하다. 그래서 패션과 보온성을 동시에 챙겨야 하는 요즘 같은 계절이면 외출 전 아우터를 고르는 데 꽤나 고민을 하게 된다. 이럴 때면 패딩재킷을 생각해볼 만하다.

블랙야크

코트형부터 셔츠형까지 다양한 재킷 선봬

블랙야크는 이번 시즌에 코트형부터 테일러드, 셔츠형까지 다양한 디자인의 패딩재킷을 선보였다. 일상과 아웃도어의 경계가 모호해지고 있는 트렌드를 반영해 기능성을 바탕으로 어떤 상황에서든 입을 수 있게 디자인을 강화한 것이 특징이다.

◆코트형 패딩재킷=코트형 스타일의 패딩 및 다운재킷은 포멀한 자리부터 캐주얼한 자리까지 다양한 상황에서 연출하기 쉬운 아이템이다. 블랙야크는 트렌치코트부터 싱글 코트 스타일까지 코트에서만 볼 수 있었던 디자인을 적용해 스타일리시한 재킷을 선보였다. 에이미다운재킷은 트렌치코트 스타일의 여성용 긴 기장 다운재킷이다. 부드럽고 신축성이 뛰어난 일본 수입 소재를 사용해 활동성이 우수하다. 원거리 전파 차단이 가능한 RFID SAFE 이너포켓을 적용해 스키밍 범죄를 예방할 수 있다. 가격은 39만원. 레이드롱다운재킷은 남성용 싱글 코트 디자인의 경량다운재킷으로 터치감이 부드럽고 신축성이 우수한 일본 수입 원단을 사용했다. 변형 테일러드 디자인으로 스타일을 살렸다. RFID SAFE 이너포켓을 적용했다. 36만원.

◆셔츠형 퀼팅 재킷=셔츠형 패딩재킷은 셔츠로도 착용할 수 있으며 이너와 함께 재킷으로 입을 수도 있다. 사각형·다이아몬드 형태의 퀼팅으로 트렌디함을 더한 블랙야크 셔츠형 퀼팅 재킷은 가을부터 겨울까지 다양한 스타일링을 연출할 수 있는 아이템이다. 헤일로재킷(작은 사진)은 재킷으로도 셔츠로도 입을 수 있는 하이브리드형의 남성용 패딩 퀼팅 재킷이다. 야크패딩을 충전재로 사용한 다이아 퀼팅 디자인을 적용했으며 가볍고 보온성이 뛰어나다. 빈티지 가공 수입 소재, 워싱데님 프린트, 스트레치 등 컬러별 소재 이원화로 스타일리시함을 더했다. 19만8000원. 리버티재킷은 내부에 퀼팅을 적용한 남성용 셔츠형 패딩재킷으로 야크패딩 충전재를 사용했다. 일상복으로도 아웃도어용으로도 입을 수 있다. RFID SAFE 이너 포켓이 적용됐다. 23만원.

◆3 in 1 재킷=날씨가 변덕스러워 옷을 입거나 벗는 일이 잦은 철에는 3 in 1의 트랜스포머 재킷이 제격이다. 블랙야크는 세가지 룩을 연출할 수 있는 패딩에 베스트를 더한 3 in 1 재킷을 선보였다. 메이슨재킷은 퀼팅 베스트 내피가 포함된 3 in 1 형태의 남성용 코트형 긴 기장 패딩재킷으로 출퇴근 및 외출복으로도 착용 가능하다. 기능성 울라이크 소재의 외피와 경량 메모리 소재를 사용한 내피로 상황에 따라 세 가지 스타일로 연출할 수 있다. RFID SAFE 이너 포켓이 적용됐다. 39만원. 오슬로재킷은 심플한 디자인의 긴 기장 재킷과 울라이크 소재 베스트를 세트로 구성한 여성용 3 in 1 패딩재킷이다. 야크패딩을 충전재로 사용했으며, RFID SAFE 이너 포켓을 적용했다. 가격은 41만원.

김승수 객원기자 kim.seungsoo@joongang.co.kr