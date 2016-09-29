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사회 사회일반

[인사] 국토교통부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 27면

◆국토교통부▶기획담당관 강주엽▶수자원정책과장 정희규

◆국민안전처<국장급 전보>▶정책기획관 임상규▶민관합동지원관 한성원<과장급 전보>▶안전사업조정과장 홍성철▶비상대비자원과장 김영훈

▶매경미디어그룹<매일방송(MBN)>▶대표이사 사장 장승준<매일경제신문>▶논설주간 겸 심의실장(전무이사) 박재현▶주간·월간지 담당(이사) 전병준<승진>▶논설실장 겸 편집담당(이사대우) 손현덕▶독자마케팅국장(국장) 정현권▶편집국장 서양원▶전산국장 직대 겸 편집부장(부국장대우) 윤권찬▶논설위원(〃) 최경선▶주간부국장(〃) 채경옥▶매경닷컴 대표 겸 프리미엄부장(〃) 진성기▶ 교열부장 황인석▶편집부(부장대우) 정용환▶독자국 수도권1팀장(〃) 한동욱▶총무국 사업부장 직대 최병윤▶매경비즈 M&A사업부장 〃(부장대우) 김웅철▶독자국 울산지사장(〃) 안상택▶편집국 문화부장 직대(〃) 김주영▶독자국 수도권2팀장 신영진(〃)▶전산실 전산부(〃) 김용만▶주간국 편집부장 직대(〃) 김소연▶공무국 윤전1부(〃) 송희성▶독자국 관리팀장(〃) 정태진

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