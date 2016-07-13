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사회 사회일반

[인사] 중앙미디어네트워크 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆JTBC<보임>▶제작1국 1CP 함영훈▶제작1국 기획CP 겸 JTBC콘텐트허브드라마하우스부문 기획팀장 송원섭▶제작1국 제작CP 겸 JTBC콘텐트허브드라마하우스부문 제작1팀장 조준형

◆제이콘텐트리 M&B<보임>▶허스트중앙 광고본부장 정영수▶광고1담당 곽도훈▶광고2담당 안호엽▶경영지원실장 겸 유통담당 권순국▶뷰티톡BU장 겸 뷰티톡콘텐트팀장 서지아▶M&B광고2담당 제이룩광고팀장 이근직▶허스트중앙 코스모폴리탄광고팀장 유상규▶광고2담당 쎄시광고팀장 문광호▶뷰티톡BU 뷰티톡사업팀장(직무대행) 박정윤▶디지털마케팅팀장 채윤영▶마케팅2팀장(직무대행) 이지애▶광고2담당 IMC디렉터 김서희

◆JTBC콘텐트허브<보임>▶드라마하우스부문제작2팀장 박인선▶드라마하우스부문제작3팀장 박상억▶매체콘텐트사업실 콘텐트사업팀장 박찬종

◆JTBC미디어컴<보임>▶영업2국 영업4팀장 김종원▶경영지원팀장 구본민

◆법무부<고위공무원 승진>▶서울출입국관리사무소장 김종민<고위공무원 전보>▶출입국정책단장 장세근

◆국토교통부▶대전지방국토관리청 하천국장 안상로▶대전지방국토관리청 충주국토관리사무소장 강용삼▶익산지방국토관리청 순천국토관리사무소장 김동기▶부산지방국토관리청 대구국토관리사무소장 양장헌▶부산지방국토관리청 포항국토관리사무소장 손동권▶서울지방항공청 공항시설국장 이보영

◆여성가족부<과장급 전보>▶청소년정책과장 김숙자<과장급 승진>▶학교밖청소년지원과장 박선옥

◆서울시설공단▶교통사업본부장 이효재▶기획조정실장 이상일▶인사처장 홍병윤▶서울월드컵경기장운영처장 박정우▶도로환경처장 고민희▶공공자전거운영처장 공형만

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