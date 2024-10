17일 방송된 MBC ‘듀엣가요제’에 출연한 세븐틴 승관이 동갑내기 이지용과 이승환의 ‘어떻게 사랑이 그래요’를 열창하여 화제가 된 가운데, 과거 승관과 뉴이스트 아론의 SNS가 다시금 관심을 받고 있다.

한 온라인 커뮤니티에는 ‘뉴이스트 아론과 세븐틴 승관 카톡’ 이라는 제목의 글이 올라왔다.

게시글 속 사진에는 아론이 귀여운 이모티콘과 함께 “너 왜 이렇게 귀엽냐” 라고 메시지를 보냈고 세븐틴 승관은 “I’m so tired because you very like me” 라고 재치 있게 답변을 하였다.

이에 누리꾼들은 “두 사람 다 귀엽다”, “승관이 귀엽긴 하지” 등 반응을 보였다.

한편 세븐틴 승관은 듀엣가요제 무대를 마치고 “아직 나는 부족하겠지라고 생각했는데 이렇게 소중한 기회를 주셔서 감사하다”고 전했다.

