1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 국가인권위원회 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 28면

◆국가인권위원회<고위공무원 승진>▶기획조정관 이석준<과장급 전보>▶장애차별조사1과장 박성남▶아동청소년인권팀장 박광우

◆방송통신위원회<부이사관 승진>▶방송정책기획과장 곽진희▶방송기반총괄과장 박동주▶국민대통합위원회 파견 김용일<서기관 승진>▶기획조정실 창조기획담당관실 이광용▶기획조정실 행정법무담당관실 정우섭▶방송정책국 방송정책기획과 차중호▶이용자정책국 이용자정책총괄과 정복덕 이수경▶방송기반국 방송기반총괄과 김우석▶대통령비서실 파견 권희수

◆행정자치부<국장급>▶세종특별자치시 기획조정실장 고기동

◆해양수산부<과장급 전보>▶해양환경정책과장 서정호▶통상무역협력과장 임지현▶연안해운과장 오행록▶항만기술안전과장 김우철▶부산지방해양수산청 항만물류과장(직대) 김용태▶인천지방해양수산청 선원해사안전과장 명노헌▶〃 계획조사과장 김태년▶미래전략팀장 최종욱▶해양수산인재개발원장(직대) 김평전

◆우정사업본부<3급 승진임용>▶우정사업본부 예금사업단 금융총괄과장 이영훈▶부산지방우정청 사업지원국장 권수일

◆나사렛대▶교육대학원장 이현구▶신학대학원장 겸 일반대학원장 홍기영▶재활복지대학원장 김종인▶사회복지대학원장 김정진▶기획처장 정해용▶입학학생처장 겸 취업지원센터장 공진용▶산학협력단장 박경남▶교육혁신평가본부장 신붕섭▶재활복지특성화본부장 김수진▶국제교류본부장 겸 국제어학원장 김용범▶도서관장 엄정국▶재활스포츠연구소장 정기천

◆한국교육개발원▶부원장 겸 기획조정본부장 류방란▶초중등교육연구본부장 정미경▶글로벌미래교육연구본부장 강영혜▶교육조사통계연구본부장 김창환▶교육현장지원연구본부장 장명림▶대학평가본부장 임후남

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT