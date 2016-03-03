[인사] 국가인권위원회 外

◆국가인권위원회<고위공무원 승진>▶기획조정관 이석준<과장급 전보>▶장애차별조사1과장 박성남▶아동청소년인권팀장 박광우
◆방송통신위원회<부이사관 승진>▶방송정책기획과장 곽진희▶방송기반총괄과장 박동주▶국민대통합위원회 파견 김용일<서기관 승진>▶기획조정실 창조기획담당관실 이광용▶기획조정실 행정법무담당관실 정우섭▶방송정책국 방송정책기획과 차중호▶이용자정책국 이용자정책총괄과 정복덕 이수경▶방송기반국 방송기반총괄과 김우석▶대통령비서실 파견 권희수
◆행정자치부<국장급>▶세종특별자치시 기획조정실장 고기동
◆해양수산부<과장급 전보>▶해양환경정책과장 서정호▶통상무역협력과장 임지현▶연안해운과장 오행록▶항만기술안전과장 김우철▶부산지방해양수산청 항만물류과장(직대) 김용태▶인천지방해양수산청 선원해사안전과장 명노헌▶〃 계획조사과장 김태년▶미래전략팀장 최종욱▶해양수산인재개발원장(직대) 김평전
◆우정사업본부<3급 승진임용>▶우정사업본부 예금사업단 금융총괄과장 이영훈▶부산지방우정청 사업지원국장 권수일
◆나사렛대▶교육대학원장 이현구▶신학대학원장 겸 일반대학원장 홍기영▶재활복지대학원장 김종인▶사회복지대학원장 김정진▶기획처장 정해용▶입학학생처장 겸 취업지원센터장 공진용▶산학협력단장 박경남▶교육혁신평가본부장 신붕섭▶재활복지특성화본부장 김수진▶국제교류본부장 겸 국제어학원장 김용범▶도서관장 엄정국▶재활스포츠연구소장 정기천
◆한국교육개발원▶부원장 겸 기획조정본부장 류방란▶초중등교육연구본부장 정미경▶글로벌미래교육연구본부장 강영혜▶교육조사통계연구본부장 김창환▶교육현장지원연구본부장 장명림▶대학평가본부장 임후남