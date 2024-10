[브랜드 혁신] 기술력·소재 업그레이드, 전 연령층 공략 나서

코오롱스포츠가 2016 소비자선정 최고의 브랜드 대상에서 아웃도어 부문 대상을 차지하며 5년 연속 수상의 영예를 안았다.

43년의 브랜드 히스토리를 지닌 코오롱스포츠는 라이프스타일 브랜드로의 변화를 추구하며 차별화된 마케팅과 함께 고객층을 전 연령대로 확대하고 있다. 또 수많은 프리미엄 기술과 미래지향적이고 혁신적 제품들을 지속적으로 선보여왔다. 특히 2015 FW 컬렉션을 통해 기존 아웃도어에서는 볼 수 없었던 컬러와 실루엣, 소재 등을 사용해 라이프스타일을 강조한 캐주얼 아웃도어를 선보였으며 기술력과 기능성 소재를 업그레이드해 기능성과 내구성을 강화했다.

또한 R&D 투자를 확대하고 라이프스타일과 아웃도어 워킹, 중국시장 사업 확대 등을 새로운 성장동력으로 하는 한편 빅데이터를 활용한 고객관리시스템을 도입해 지속 가능한 성장의 발판을 마련하고 있다.

코오롱스포츠는 2010년부터 ‘Your Best Way to Nature’ 라는 캐치프레이즈를 통해 고객의 라이프스타일을 담아내는 경쟁력 있는 제품을 선보이고 있다. 2011년 론칭한 트래블 라인은 라이프스타일로 확대한 새로운 스타일의 아웃도어 룩을 보여주며 아웃도어 활동은 물론 캐주얼로도 연출 가능한 시티 아웃도어를 지향했다.

코오롱스포츠가 지향하는 아웃도어 라이프가 등산뿐 아니라 도심까지 확장되며 삼남길 개척, 오지탐사대, 에코리더십 캠프뿐 아니라 점자라벨, 사회적 약자와의 동반 트레킹 등의 동행경영을 실천해 우리 모두가 만날 수 있는 자연에 대해 다양한 방법을 제시 및 실천하고 있다.

코오롱스포츠는 국내 소비자들과 아웃도어 환경에 최적화된 제품 개발에 힘써 아토텍(attotek), 아토써모 킵 웜(attothermo keep warm) 등 자체 소재를 개발했다.

김승수 객원기자