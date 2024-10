나나가 세계에서 가장 아름다운 얼굴 1위로 선정된 가운데 100인의 명단에 든 한국연예인이 주목을 받고 있다.

영화사이트 TC캔들러(TC Candler)는 공식 SNS와 유튜브를 통해 '2015 세계에서 가장 아름다운 얼굴 100인(100 The Most Beautiful Face of 2015)' 명단을 공개했다.

세계에서 가장 아름다운 얼굴 1위로는 나나가 선정됐다.

100인의 명단에는 나나 뿐 아니라 트와이스 멤버 쯔위(13위), 걸스데이 멤버 유라(17위), 소녀시대 멤버 태연(24위), 고아라(36위), 걸스데이 멤버 혜리(40위), 미쓰에이 멤버 수지(45위), 피에스타 멤버 재이(48), 제시카(57위), 송혜교(67위), 레드벨벳 멤버 슬기(71위), 시크릿 멤버 송지은(99위) 등 총 12명이 포함돼 관심을 모았다.

온라인 중앙일보 jstar@joongang.co.kr