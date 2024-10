'라디오 스타'

보이그룹 갓세븐의 잭슨이 제시와의 ‘라디오스타’ 녹화 인증샷을 공개해 화제다.

잭슨은 9일 자신의 인스타그램에 “라디오 스타! 라디오 스타! Me and my big one. 잭슨 제시”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 잭슨은 제시에게 어깨동무를 한 채 카메라를 향해 브이자를 그리고 있다. 블랙 앤 화이트 의상을 입어 마치 연상연하 커플을 연상케 하는 두 사람의 다정한 인증샷이 눈길을 끈다.

MBC ‘황금어장 라디오스타’는 매주 수요일 오후 11시 10분에 방송된다.

온라인 중앙일보