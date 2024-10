'유레카' 지코 "지드래곤 따라한 부분 없어"…"명백히 다른 길"

'유레카' 지코가 지드래곤과의 비교를 거부했다. 그는 지드래곤과는 가는 길이 다르다며 그같은 비교에 대해서는 신경쓰지 않는다고 잘라 말했다.

'유레카' 지코가 7일 새 미니앨범 ‘갤러리'를 발매하고 이태원 스트라디움에서 음악감상회를 열었다.

이 자리에서 지코와 지드래곤의 음악적 행보가 비슷하다며 둘을 비교하는 말들이 자주 나오는데 이에 대해 어떻게 생각하냐는 질문에 대해 지코는 "지드래곤과 비교는 너무 감사하다. 하지만 따라했다고 생각되는 부분 없다"고 단언했다.

이어 그는 "지드래곤과 내가 가는 길이 너무 다르다. 명백히 다른 길을 가고 있다. 지드래곤 팬들이 그와 같은 말을 하는 것 같지는 않다. 나의 행보를 아니꼽게 보는 분들이 일부러 그러는 것같다. 하지만 동요하지않는다. 신경쓰지 않고있다"고 강조했다.

'유레카' 지코의 미니앨범 ‘갤러리’는 '유레카' '오만과 편견' 두 곡을 더블 타이틀로 이미 음원차트를 강타했던 '보이스 앤 걸즈(Boys And Girls)', '날', '말해 Yes or No'의 여섯 곡이 실렸다.

더블 타이틀곡에는 세련된 미성과 트렌디함을 갖춘 보컬 ‘자이언티’와, 자유로운 창법의 구사로 충만한 소울을 자랑하는 싱어송라이터 ‘수란’이 각각 피처링 게스트로 지원사격에 나섰다.

유레카는 자이언티의 특별한 목소리와 지코의 파워풀한 랩핑이 어우려져 극중 섹시한 여성에게 던지는 '유레카'라는 감탄사를 던지는 곡의 포인트가 귀에 꽂힌다. 더블타이틀곡 오만과 편견은 유레카와 반대로 섬세한 감성이 살아있는 곡이다. 웨트한 멜로디 라인에 레이백 비트에 재지한 감성이 더해져 수란의 트렌디한 음성이 더해져 지코의 색다른 음악적 세계관을 전달한다.

'유레카' 지코는 이번 앨범에서 프로듀서의 역량을 넘어 아트웍, 비주얼 디렉팅, 뮤직비디오 어렌인지 등 모든 과정에 참여하며 크리에이티즈 디렉터 '지코'의 면모를 충분히 발휘해 눈길을 끌었다.

한편 '유레카' 지코는 7일 자정 미니 앨범 ‘갤러리’를 발매하고 본격적인 활동에 나선다.

온라인 중앙일보 jstar@joongang.co.kr