① 킬링 레이건(KILLING REAGAN) 빌 오라일리&마틴 두가르드 지음, 홀트=1981년 대통령 살해 미수 사건을 비롯한 레이건 8년 재임 시절의 생생한 스토리.

② 토머스 제퍼슨과 트리폴리 해적들(THOMAS JEFFERSON AND THE TRIPOLI PIRATES) 브라이언 킬미드& 돈 이거 지음, 센티넬=1801년에 발생한 바르바리 해적들과의 전쟁 이야기.

③ 트러블 메이커(TROUBLE MAKER) 레아 레미니&레베카 팔레이 지음, 발렌타인=여배우 레아 레미니가 말하는 신흥종교 사이언톨로지 체험담.

④ 운명과 권력(DESTINY AND POWER) 존 미첨 지음, 랜덤 하우스=‘아버지 부시’로 불리는 조지 H W 부시 전 대통령의 자서전.

⑤ 세상과 나 사이에(BETWEEN THE WORLD AND ME)

<집계=뉴욕타임스, 비소설 부문(11월 30~12월 5일)>