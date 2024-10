프뢰벨, 크리스마스 한정판 Froebel Winter Story 프로모션 진행

영유아기업 프뢰벨에서 크리스마스를 맞이하여 ‘Froebel Winter Story’를 증정하는 프로모션을 진행한다.

‘Froebel Winter Story’는 크리스마스와 연말연시를 맞아 아이들에게 특별한 선물을 할 수 있도록 프뢰벨 인기 전집들 중 크리스마스와 겨울을 주제로 한 교재 10권을 엄선하여 특별 구성하였다.

특히나 프뢰벨의 대표 인기 전집인 ‘프뢰벨 생생 다큐 자연관찰’ 중 ‘펭귄’, ‘Froebel 퍼포먼스 English 0’ 중 ‘Twinkle, Twinkle, Little Star’를 비롯하여, 지난 19일 출시한 신상품 ‘Think in English Run2’ 중 ‘Give Me Your Hat’까지 다양한 전집들을 한 곳에서 만나볼 수 있다는 장점이 있다. 창업주 정인철 회장이 직접 집필한 ‘산타를 만날거야’가 포함되어 있는 것 또한 눈 여겨 볼만 하다. 교재 10권 이외에도 ‘2016 Froebel Post Card’ 13장도 함께 구성되어 있다.

‘Froebel Winter Story’는 프뢰벨 상품 100만원 이상 구매 시 고객에게 증정한다.

Froebel Winter Story 상세정보

제품구성 ▶ 교재 10권, 2016 Froebel Post Card 13장

프뢰벨 생생다큐 자연관찰 ‘펭귄’,

Froebel 퍼포먼스 English0 ‘Twinkle, Twinkle, Little Star’, ‘Three Little Kittens’

프뢰벨 뉴 컨셉 동화 ‘치즈를 만든 생쥐’, ‘산타를 만날 거야’, ‘잠이 안 와’

프뢰벨 수+과학 동화 ‘흰곰 삼 형제’

Think in English Run2 ‘Give Me Your Hat’

프뢰벨 전래 동화 ‘하늘을 나는 엘린다’

프뢰벨 생각+쓰기 프로그램 ‘피비와 모모’

