샤이니 빌보드 월드 앨범 차트 1위…종현 솔로앨범에 이어 또 한번 빌보드 접수

샤이니 빌보드 월드 앨범 차트 1위



SM 엔터테인먼트의 5인조 그룹 샤이니가 정규 4집 ‘Odd’(오드)로 미국 빌보드 월드 앨범 차트 1위에 등극했다.

지난 18일 그룹 샤이니는 미국 아이튠즈를 통해 정규 4집 앨범 ‘Odd’을 발매해 아시아 6개 지역 아이튠즈 종합 앨범 차트 1위를 차지했다. 또 미국 빌보드에서는 ‘‘SHINee Embrace Old & New Sounds on ‘Odd’ : Track-by-Track Review(샤이니, ‘Odd’로 올드하고 새로운 음악 모두를 아우르다)”라는 제목의 기사가 올라와 앨범 전곡 트랙을 상세히 소개했다.

빌보드 월드 앨범 차트 1위에 앞서 샤이니는 주간 음반 차트 1위를 차지한 적이 있다. 지난 18일 발매된 ‘오드’는 각종 음반 판매량 집계 사이트에서 주간 차트(5월 18일~24일) 1위에 올랐다.

한편 지난 1월 12일 아이튠즈를 통해 전세계에 공개된 샤이니 종현 첫 솔로 앨범 '베이스(BASE)'도 미국 빌보드 월드 앨범 차트(1월 31일자)에서 1위를 차지한 바 있다.

빌보드는 지난 1월 22일(현지시간) K팝 칼럼 코너 K-TOWN을 통해 "샤이니 종현이 첫 솔로 앨범 'BASE'로 월드앨범 차트 1위에 오르다(SHINee's Jonghyun Rises to No. 1 on World Albums Chart With 'Base' EP)"라는 제목의 기사를 올려 종현의 앨범을 극찬했다.

빌보드는 "종현의 'BASE'는 지난주 월드 앨범 차트 2위에 이어 이번 주에는 당당히 1위에 등극, 2015년 월드 앨범 차트 1위에 오른 첫 번째 K팝 앨범이 됐다"라며 "종현은 샤이니 멤버 중 솔로로 빌보드 차트 1위에 오른 첫 번째 가수다"라고 상세히 설명했다.

더불어 샤이니의 이번 앨범 타이틀곡 ‘View’ 뮤직비디오는 미국 유튜브 K-POP 채널의 ‘K-POP 뮤직비디오 차트 TOP 20’에서 1위에 올랐고 중국 온라인 동영상 사이트 아이치이(?奇?)의 뮤직비디오 주간차트 한국어 부문에서도 1위를 차지했다.

샤이니 미국 빌보드 월드 앨범 차트 1위 소식을 들은 네티즌들은 “샤이니 빌보드 월드 앨범 차트 1위, 정말 축하한다” “샤이니 빌보드 월드 앨범 차트 1위, 역시 샤이니다” “샤이니 빌보드 월드 앨범 차트 1위, 한류 정말 대단하다” “샤이니 빌보드 월드 앨범 차트 1위, 이번 앨범 솔직히 진짜 최고” 등의 반응을 보였다.

샤이니는 29일 KBS ‘뮤직뱅크’와 31일 SBS ‘인기가요’ 등 국내 음악 방송에 출연하며 활동을 이어 갈 계획이다.

