벤츠, 인텔리전트 드라이브 워크숍 개최

메르세데스벤츠 코리아가 26일 일산 킨텍스에서 플래그십 모델 S-Class 를 통해 혁신적인 인텔리전트 드라이브 기술을 소개하는 워크숍을 개최했다.

메르세데스벤츠는 2013년 뉴S-Class를 통해 편의성과 안전성을 결합한 새로운 개념의 “인텔리전트 드라이브”를 최초로 선보이며 무사고 운전에 대한 메르세데스-벤츠의 비전 실현에 더욱 가깝게 다가섰다. 인텔리전트 드라이브(Intelligent Drive)는 안전장비를 뛰어넘는 아주 중요한 역할을 하고 있다. 편의성과 안전성이 지능적으로 결합한 혁신적인 테크놀로지로 미래의 자율 주행 시대를 열어가는데 있어 획기적인 토대를 구축했다.

올라 칼레니우스(Ola Kallenius) 메르세데스-벤츠 마케팅 & 세일즈 총괄은 “메르세데스-벤츠는 1987년 300 SEL 모델로 한국 시장에 진출한 이후 지금까지 큰 성장을 이루었으며 한국은 메르세데스-벤츠 글로벌에서 매우 중요한 Top 10 시장 중 하나“라며 "우리는 메르세데스-벤츠의 최고의 브랜드 가치와 최고의 제품, 그리고 최고의 고객 경험을 제공하며 한국 고객들의 니즈를 충족시키고자 지속적으로 노력할 것”이라 말했다.

“인텔리전트 드라이브(Intelligent Drive)”의 현재와 미래

최고 수준의 안전성을 제공하고자 하는 것은 메르세데스-벤츠의 분명한 목표다. 메르세데스-벤츠에게 “인텔리전트 드라이브(Intelligent Drive)”는 향상된 안락함과 안전성을 위한 센서와 알고리즘 및 시스템의 네트워킹을 의미한다. 수많은 새로운 시스템과 센서들이 더욱 안전하고 편안한 메르세데스-벤츠 차량을 만들고 있다.

오늘날 메르세데스-벤츠 차들은 “인텔리전트 드라이브(Intelligent Drive)”를 통해 도로의 여러 위험 상황을 감지하고 그 상황에 알맞게 대처할 수 있다. 예를 들어 충돌방지 어시스트 기능(COLLISON PREVENTION ASSIST)은 A-Class를 포함한 메르세데스-벤츠 대부분의 모델에 기본 사양으로 탑재되어 레이더 센서를 기반으로 충돌 위험 시 운전자에게 경고를 해준다. 이보다 한 단계 발전한 충돌방지 어시스트 플러스 기능(COLLISON PREVENTION ASSIST PLUS)은 전 차종으로 확대 적용되고 있으며 만약 운전자가 충돌 위험에 따른 시각적/청각적 경고에도 불구하고 적절한 행동을 취하지 않을 경우 자동으로 제동시켜 충돌 위험을 최소화한다.

뿐만 아니라, 오늘날 C-Class에서 S-Class까지 메르세데스-벤츠의 다양한 모델은 교통 체증이 있을 때 앞 차량을 뒤따라 갈 수 있게 하는 조향 어시스트와 스탑&고 파일럿이 포함된 디스트로닉 플러스(DISTRONIC PLUS with Steering Assist and the Stop&Go Pilot) 기능을 갖춰 지금도 공공 도로에서 반 자율 주행이 가능하다. 파크트로닉(PARKTRONIC)을 갖춘 액티브 주차 어시스트(Active Parking Assist)는 능동 조향 장치와 브레이크 제어 장치를 갖추어 자동으로 평행 주차와 후진 주차가 가능하다.

자율 주행으로 가는 길

메르세데스-벤츠는 2013년 8월 복잡한 도심과 시외의 교통 조건에서 지금도 자율 주행이 가능하다는 것을 증명했다. 양산 직전의 메르세데스-벤츠 S 500 인텔리전트 드라이브(S 500 INTELLIGENT DRIVE)는 베르타 벤츠가 1888년에 처음으로 장거리 자동차 여행을 했던 그 발자취를 따라 만하임에서 포르츠하임까지 약 100km에 이르는 루트의 주행을 마쳤다.

메르세데스-벤츠는 인텔리전트 드라이브(Intelligent Drive) 보조 시스템의 선구자로서 트럭 분야에서도 자율 주행(Autonomous Driving) 기술의 선도적 위치에 있다. 2014년 9월, IAA에서 선보인 퓨처 트럭 2025(Future Truck 2025)는 악트로스 1845(Actros 1845) 기반의 세계 최초 자율 주행(Autonomous Driving) 트럭으로서 2014년 7월 독일 마그데부르크(Magdeburg) 인근 A14 아우토반 구간의 실제 교통 상황에서 최대 80 km/h 속도로 자율 주행(Autonomous Driving)에 성공했다.

메르세데스-벤츠는 전세계의 자율 주행에 높은 관심을 가지고 있다. 다른 국가의 교통과 인프라의 차이를 파악하기 위해 전문가들은 미국 등에서 테스트를 하고 있다. 2014년 9월, 메르세데스-벤츠는 미국 캘리포니아 주에서 공공 도로에서 자율 주행 차량 시험에 대한 공식 허가를 받은 첫 번째 자동차 제조회사가 되었다. 또한, 메르세데스-벤츠는 미국 최대 시험 기관인 콩코드네이벌웨펀스역(Concord Naval Weapons Station: CNWS)도 이용 중이다.

배재성 기자