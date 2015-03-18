[인사] 미래창조과학부 外

◆미래창조과학부<과(팀)장급 전보>▶감사담당관 정원영▶창조행정〃 조낙현▶규제개혁법무〃 이진수▶기초연구진흥과장 김성규▶원천기술〃 백일섭▶생명기술〃 권석민▶거대공공연구정책〃 김대기▶거대공공연구협력〃 홍승호▶연구성과혁신기획〃 강건기▶국제과학비즈니스벨트기반조성〃 권병욱▶지역연구진흥〃 이석래▶미래전략기획〃 이창선▶과학기술혁신〃 정희권▶과기정책조정〃 최성준▶미래인재양성〃 임요업▶미래인재기반〃 이영미▶연구예산총괄〃 김봉수▶공공에너지조정〃 오승곤▶기계정보통신조정〃 장보현▶생명기초조정〃 홍순정▶성과평가지원〃 장병주▶연구제도정보〃 한형주▶정책총괄〃 박윤규▶인터넷제도혁신〃 송재성▶융합신산업〃 유성완▶정보화기획〃 신승한▶네트워크진흥팀장 손석준▶정보통신정책과장 김광수▶정보통신방송기술정책〃 김정기▶정보통신방송기반〃 박인환▶소프트웨어정책〃 강도현▶소프트웨어진흥〃 서성일▶정보보호기획〃 홍진배▶정보보호지원〃 박성진▶뉴미디어정책〃 손지윤▶통신자원정책〃 최도영▶연구성과활용정책〃 배정회▶창조융합기획〃 안창용
◆산업통상자원부<과장급 전보>▶국가기술표준원 기술규제정책과장 김남정
◆고려대▶연구부총장 김수원▶국제대학원장 겸 국제학부장 김은기
◆중앙대▶행정대학원장 허만형
◆서울예술대▶산학협력처장 겸 산학협력단장 이영렬▶기획조정실 부실장 이준표
◆조선일보▶AD본부 애드플래닝팀장 유병선▶〃 애드뉴미디어팀장 주성완