[인사] 법무부 外

◆법무부<고위공무원 승진>▶창원지검 사무국장 박규종▶제주지검 〃 신순구<고위공무원 전보>▶서울고검 사무국장 정형영▶대구고검 〃 석기환▶부산고검 〃 고만상▶서울중앙 〃 이재철▶서울동부 〃 김환영▶인천지검 〃 이영호▶춘천지검 〃 정연익▶대전지검 〃 정병호▶청주지검 〃 김천관▶대구지검 〃 김태원▶법무부(중앙공무원교육원) 김정옥<검찰부이사관 승진>▶법무부(통일교육원) 홍현기▶광주고검 총무과장 백운기▶순천지청 사무국장 성정주<검찰부이사관 전보>▶서울고검 총무과장 박상욱▶서울중앙지검 〃 양흥수▶부천지청 사무국장 이정범▶안산지청 〃 임원주
◆행정자치부<고위공무원 승진>▶정부청사관리소 청사기획관 임호철▶경남도 기획조정실장 하병필<고위공무원 전보>▶대전청사관리소장 박성호▶지역발전위원회 지역생활국장 김경원
◆고용노동부<고위공무원 전보>▶대변인 시민석▶청년여성고용정책관 나영돈▶직업능력정책국장 박종길▶서울지방고용노동청장 임서정
◆국민안전처▶119구조구급국장 강태석▶중앙재난안전상황실장 홍경우▶조사분석관 김성곤▶소방정책과장 김홍필▶소방제도과장 이상규▶소방산업과장 이형철▶119구조과장 김성연▶소방장비항공과장 윤순중▶세종연구소 교육파견 이흥교▶119생활안전과장 조인재▶지진방재과장 정길호▶원자력담당관 한정호▶재난경감과장 임재웅▶국가민방위재난안전교육원 재난안전교육과장 남상훈<시·도 소방본부장>▶강원도 이강일▶충북도 김충식▶제주도 남화영<소방학교장>▶서울시 최태영