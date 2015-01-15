[인사] 행정자치부 外

◆행정자치부<국장급 전보>▶국가기록원 기록서비스부장 정윤기▶서울시 재무국장 전출 박재민▶개인정보보호위원회 사무국장 장수완▶울산시 기획조정실장 최장혁
◆해양수산부<과장급 전보>▶수출가공진흥과장 김종실▶국립수산과학원 대외협력과장 조성대
◆한국토지주택공사◆부문장▶행복주택 정건기▶경영지원 김양수▶기술지원 이상곤◆실장▶비서 신동철▶감사 윤석총▶기획조정 조성순▶경영관리 권욱▶사업계획 김수종◆처장▶재무 백경훈▶판매보상기획 선병채▶주거복지기획 이재혁▶주거복지사업 박광식▶주거자산관리 정석현▶도시계획 홍성덕▶택지사업 오채영▶신도시사업 이경민▶도시경관 백운해▶도시시설 강차녕▶공공주택기획 성광식▶주택시설 양보흡▶주택원가관리 주희식▶도시재생계획 한효덕▶국책사업기획 신인철▶산업경제 조병일▶해외사업 선병수▶공간정보 윤재각▶총무고객 최기영▶인사관리 신숙진▶노사협력 김종환▶경영정보 이창훈▶단지기술 최은수▶주택기술 김인기▶건설안전 하영배▶연구지원 이익수◆본부장▶서울지역 현도관▶인천지역 권석원▶경기지역 방성민▶부산울산지역 이명호▶강원지역 배재국▶충북지역 조승용▶대전충남지역 이일상▶전북지역 김경기▶광주전남지역 조명현▶대구경북지역 박수홍▶경남지역 소병로▶제주지역 신맹돈▶미군기지 박두용
◆한국가스안전공사<상임이사>▶안전관리이사 김성문▶기술이사 권정락