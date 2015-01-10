[인사] 교육부 外

◆교육부 ▶학생건강정책과장 장우삼▶학교안전총괄〃 서병재▶교과서정책〃 이강국▶교육과정운영〃 이승표▶학교생활문화〃 오성배▶대학평가〃 박대림▶산학협력정책〃 김일수▶대학재정〃 김정연▶대학학사제도〃 유지완▶교육시설〃 김재학
◆행정자치부 <과장급 전보>▶의정담당관 박재목▶상훈〃 황기연▶창조행정〃 황명석▶성과관리과장 고광완▶경제조직〃 이정구▶개인정보보호정책〃 장한▶개인정보보호〃 조성환▶스마트서비스〃 박상희▶글로벌전자정부〃 채수경▶지방규제혁신〃 김광휘▶사회통합지원〃 김종효▶지방인사제도〃 한순기▶지역공동체〃 노홍석▶주민생활환경〃 허만영▶지방세운영〃 진명기▶주소정책〃 박명균▶행정서비스통합추진단 부장 문금주▶새마을금고지원단장 황상규▶지방행정연수원 기획협력과장 정종훈▶국가기록원 행정지원과장 김군호▶〃 기록관리교육과장 박민식▶〃 수집기획과장 천영평▶〃 대전기록관장 강성천▶정부통합전산센터 정보자원관리과장 장경미▶〃 보안통신과장 김응수
◆방송통신위원회▶방송기반총괄과장 장봉진 ▶지상파방송정책〃 고낙준
◆산림청 ▶국립산림과학원장 남성현
◆서울대 ▶간호대학장 김성재
◆강원대 ▶교무과장 이의석▶학생과장 김혜림▶제1행정실장 오찬택