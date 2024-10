55주년 닥터마틴, 오늘부터 'Back To The Original' 이벤트 돌입

영국을 대표하는 브랜드 닥터마틴이 2015년을 맞이하여 55주년 “Back To The Original” 이벤트를 진행한다. 이번 “Back To The Original” 이벤트는 닥터마틴에서 출시되는 제품들 가운데 스테디셀러 제품이자 오랫동안 가장 많은 사랑을 받았던 1460, 1461 등 닥터마틴의 오리지널 대표 아이템에 대한 관심과 사랑에 감사하며 앞으로 계속되는 애정을 기원하는 이벤트로 기획되었으며, 전국 닥터마틴 매장에서 12월 1일부터 21일까지 총 21일간 사진 콘테스트, 스크래치 복권 이벤트를 통해 진행된다.

진행 방법은 닥터마틴 사진 콘테스트(12월 1일~14일)의 경우, 온 가족(3명 이상)이 참여하거나, 닥터마틴을 신은 직장인, 닥터마틴과 가장 잘 어울리는 커플 또는 친구, 베스트 스타일 등 매장을 방문하여 각 주제에 해당되는 닥터마틴의 진정한 매니아임을 보여주는 사진을 찍은 후 응모하면 된다. 해당 사진은 닥터마틴 공식 페이스북에 업로드되며 콘테스트 응모자 전원에게는 닥터마틴 미니 발삼을 증정하고, 심사를 통해 선정된 최종 5명에게는 전 매장에서 사용 가능한 신발 교환권을 제공할 예정이다.

스크래치 복권 이벤트는 행사기간(12월 8일~21일)중 오리지널 제품 10가지 가운데에 1가지 이상 구매한 총 1460명에게만 현장에서 바로 확인이 가능한 복권 1매를 증정한다. 복권 이벤트 경품으로는 1등 Surface Pro3 노트북 (1대)을 비롯해 신발 교환권(10매), 셀카봉(100개), 영화티켓(250매), 미니 발삼과 같은 다양한 고객감사 선물을 준비하였다.

닥터마틴에어웨어코리아㈜ 박진기 대표는 “그 동안 닥터마틴을 대표하는 오리지널 아이템에 관심과 사랑을 보내주신 고객들에게 대한 보답과 지속적인 애정을 부탁 드리는 마음으로 이벤트를 준비했다.” 며 “앞으로도 영국 유스컬처를 대표하는 패션 브랜드로서 더욱 우수한 제품과 함께 다양한 이벤트를 통해 고객과 소통할 수 있도록 노력하겠다.”고 밝혔다.

행사에 관한 보다 자세한 내용은 닥터마틴 공식 홈페이지를 참고하거나 닥터마틴 공식 페이스북 (www.facebook.com/DR.MARTENSKR)을 통해 확인 가능하다.

