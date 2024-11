애플, 9월 9일 신제품 발표…아이폰6와 함께 '이것'도 드디어 공개?

미국 애플이 28일(현지시간) 오는 9월9일에 신제품 발표회를 개최한다고 밝혔다.

신제품 발표회 내용에 대해서는 상세히 밝히지 않았으나 ‘아이폰6’를 발표할 것으로 전망된다. 또 손목시계 형태의 웨어러블 단말기 ‘아이워치’도 동시에 발표될 것으로 보인다.

애플의 ‘아이폰6’는 이전 아이폰 시리즈의 특징인 작은 크기와 달리 4.7인치 모델과 5.5인치 모델을 선보일 예정이다. 특히 5.5인치 모델은 삼성전자의 대형 스마트폰에 대항하기 위해 출시하는 것으로 관측된다.

손목시계형 웨어러블 단말기 ‘아이워치’는 EL 터치 패널을 채택해 아이폰에서 수신한 메시지를 확인하거나 칼로리 소비량 등 건강관련 데이터를 수집하는 기능이 탑재될 것으로 예상된다.

애플이 이날 미디어 관계자들에게 보낸 초대장에는 ‘2014년 9월9일’이라는 표시와 함께 ‘우리가 더 말할 수 있으면 좋겠다(Wish we could say more)’는 메시지가 적혀있다.

또 애플은 "본사가 위치한 캘리포니아주 쿠퍼티노의 플린트 센터에서 오전10시(현지시간) 행사가 열린다"고 공지했다.

온라인 중앙일보

[사진 애플]