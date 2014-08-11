[인사] 국회사무처 外

◆국회사무처＜관리관 승진＞▶법제실장 남궁석＜이사관 승진＞▶제주특별자치도 파견 임석순▶의사국장 장대섭▶국토교통위원회 전문위원 조기열＜이사관 전보＞◆전문의원▶산업통상자원위원회 김광묵▶교육문화체육관광위원회 김한근▶외교통일위원회 배용근＜이사관 파견＞▶기획재정부 정재인＜이사관 파견복귀＞▶보건복지위원회 전문위원 김부년＜부이사관 전보＞◆입법심의관▶교육문화체육관광위원회 김대형▶국회운영위원회 박상진▶예산결산특별위원회 박장호▶미래창조과학방송통신위원회 정연호▶국토교통위원회 양재권◆행정법제심의관▶법제실 정성희＜부이사관 파견＞▶국가정보원 채수근▶통일연구원 홍진성
◆국무조정실＜고위공무원(국장급) 전보＞▶안전환경정책관 남형기
◆안전행정부＜국장급 전보＞▶전라남도 기획조정실장 송상락
◆국토교통부＜과장급 전보＞▶투자심사담당관 박일하▶국제협력통상〃 정의경▶복합도시정책과장 김형석▶신도시택지개발〃 김태복▶물류산업〃 이주열＜파견＞▶국무조정실 윤종수
◆병무청＜승진＞입영동원국 김재웅 윤웅섭 이관연▶사회복무국 이우종 최규석▶병역자원국 안종혁
◆인천시＜4급 승진＞▶구월농축산물 도매시장관리사무소 김시찬▶회계과 김연임▶녹색에너지정책과 구영모 김학근▶수질환경과 이의연▶도로과 최태안▶개발계획과 추순흥▶교통기획과 김인철▶관광진흥과 신중환▶문화예술과 이환태▶상수도사업본부 윤원식 남현우▶도시철도건설본부 박기섭▶종합건설본부 박원규▶주거환경정책관실 김유찬▶국제협력관실 전용환▶정보화담당관실 김기현▶미추홀도서관 정용택▶경제청 박장규 민병훈
◆전북도▶전북도의회 사무처 교육전문위원 이조승
◆강원대▶대학원장 차두송▶학생처장 유재춘▶기획처장 김화종▶정보화본부장 변형기▶국제교류본부장 조세연▶서울본부장 윤학로▶교무부처장 성환우▶학생부처장 황향희▶기획부처장 강호민▶산학협력부단장 윤영두▶대학원 부원장 안덕근▶도서관장 이준열▶교수학습개발원장 소만섭▶기초교육원장 김기석
◆성공회대▶부총장 겸 기획처장 박윤규▶대학원 교학처장 조남경
◆경희대＜서울캠퍼스＞◆행정실장(부처장)▶학생지원처 바로처리실 백문구▶한의과대학 겸 의학계열실습지원센터 안희석<국제캠퍼스>▶체육대학 행정실장(부처장) 겸 체육부 행정부처장 박남규
◆코리아헤럴드▶논설실장 천시영▶논설위원 김후란
◆KBS<본사>▶이사회 사무국장 김영근▶대외정책실장 남종혁▶콘텐츠개발실장 임세형▶법무실장 윤용호◆부장▶심의 이연식▶편성기획 이태현▶2TV편성 조경숙▶아나운서1 이규원▶아나운서2 한상권▶한국어연구 임수민▶뉴스제작2 유석조▶라디오뉴스제작 박상범▶북한 정인석▶사회1 박영환▶사회2 최재현▶과학·재난 이창룡▶국제 이재강▶디지털뉴스 백진원▶탐사제작 김형덕▶시사제작1 직대 홍사훈▶시사제작2 박장범▶영상취재 석종철▶영상특집 강형식▶영상편집 양용철▶보도그래픽 차지원▶TV운영 이장섭▶라디오편성기획 이상호▶2라디오 이경우▶2FM 하석필▶콘텐츠특수영상 최승필▶TV송출 조문현▶제작기술운영 이형곤▶콘텐츠사업 정지영▶KBS월드사업 이도경▶지식재산권 마기현▶장비관리 장재경▶제작시설 심도섭▶송신시설 김석기▶네트워크운용 김현박▶시스템운용 박승우▶전력운용 남명렬▶시설관리 이봉섭▶플랫폼개발 서지희▶IT개발 정용수▶KBS홀운영 이관한▶총무 김용국▶후생안전 성원경▶재무 이재희▶재원기획 오성일▶난시청서비스 직대 김성하▶재원운영 박연▶광고기획 김가순▶광고마케팅 박태진▶기획 김민▶계열사정책 한희원▶노사협력 최창영▶인사기획 주성범▶인사운영 류진희◆총감독▶TV기술국 강수길 하원섭 김경환▶보도기술국 김동호 이형섭▶라디오기술국 윤성훈 이재영▶중계기술국 김두헌◆CP▶협력제작국 임대배 김용두▶교양문화국 민승식 정기윤 최석순 박현민▶기획제작국 박복용▶예능국 하원 김영도▶드라마국 김형일◆송신소장▶소래 정석철▶남산 박기영▶김제 이재필▶당진 박창묵▶여주 양경석▶화성 이창진▶양주중계소장 염장철◆사업 지사장▶강남 정국진▶강북 조현국▶경기남부 안희국▶경기동부 김창규▶경기북부 장상오▶경인방송센터장 조재익▶광복70년방송기획단장 김형석▶기술연구소 수석연구원 강대갑＜지역＞◆방송국장▶울산 성창경▶안동 권영태▶포항 송대원▶목포 강동구▶충주 박상섭▶강릉 김인영▶원주 박기완◆국장▶부산방송총국 기술 장진식▶〃 시청자서비스 김종모▶창원방송총국 편성제작 배용화▶〃 보도 류해남▶〃 기술 박주택▶대구방송총국 편성제작 윤한용▶〃 기술 권호중▶〃 시청자서비스 최명숙▶광주방송총국 기술 김용열▶〃 시청자서비스 장재영▶전주방송총국 기술 엄배성▶〃 시청자서비스 한운호▶대전방송총국 편성제작 이명용▶〃 기술 송준호▶〃 시청자서비스 김기승▶청주방송총국 보도 최선희▶〃 기술 전재견▶춘천방송총국 〃 노수진▶제주방송총국 〃 안중환▶〃 시청자서비스 강성익
◆서울시 SH공사▶주택사업본부 마곡사업처장 박광기▶공공주택본부 공사1처장 조래섭
◆한국광물자원공사▶남북자원협력실장 이인우＜2급 승진＞▶노무복지팀장 박상준▶생산정상화지원〃 이정민▶비금속탐사〃 강백규▶감사실 감사역 서창원▶기획예산팀 파트장 김충렬▶운영관리팀 차장 이지영
◆한국농수산식품유통공사＜승진＞▶식품수출이사 유충식
◆축산물안전관리인증원▶전략기획실장 직대 구경민▶경영지원처장 〃 강두열▶심사2처장 조재진