[주말의 스포츠] 1월 25일~26일

◆25일(토)
◆ 프로농구 ▶삼성-모비스(SBS SPORTS·잠실실내체육관) ▶KGC인삼공사-KCC(MBC SPORTS+·안양체육관·이상 오후 2시) ▶동부-LG(KBS N·원주종합체육관·오후 4시)
◆ 여자농구 하나외환-KDB생명(KBS N·부천체육관·오후 7시)
◆ 프로배구 V리그 ▶러시앤캐시-한국전력(KBS N·안산상록수체육관·오후 2시) ▶현대건설-IBK기업은행(SBS SPORTS·수원체육관·오후 4시)
◆ 아이스하키 하이원-안양 한라(고양 어울림누리·오후 3시)
◆26일(일)
◆ 프로농구 ▶KT-전자랜드(MBC SPORTS+·부산사직체육관) ▶KCC-삼성(SBS SPORTS·전주체육관·이상 오후 2시) ▶SK-LG(MBC SPORTS+·잠실학생체육관·오후 4시)
◆ 여자농구 신한은행-국민은행(KBS N·안산와동체육관·오후 7시)
◆ 프로배구 2013~2014 V리그 ▶삼성화재-우리카드(KBS N·오후 2시) ▶KGC인삼공사-GS칼텍스(KBS N·오후 4시·이상 대전충무체육관)
◆ 아이스하키 아시아리그 대명 상무-하이원(목동아이스링크·오후 7시)