Wow! 시흥, Aha! 순천, Viva! 보령 … 뭐가 문제인지 모르는 게 더 문제

미국 오리건주 출신 여성 스테이시가 운영하는 유머사이트엔 ‘Korean city slogans(한국 도시 슬로건 모음)’라는 포스팅이 있다. 그가 한국을 여행하면서 목격한 지자체들의 ‘콩글리시’ 슬로건을 비꼬아 소개하는 포스팅이다. 서울의 ‘하이 서울(Hi Seoul)’부터 전남 순천의 ‘아하! 순천(Aha! Suncheon)’, 충남 보령의 ‘비바! 보령(Viva! Boryeong)’, 경북 상주의 ‘저스트 상주(Just Sangju)’ 등이 줄을 잇는다.

이런 표현들은 해당 지자체에서 많게는 수억 원 선의 세금을 들여 만든 공식 슬로건이란 점에서 문제가 상당하다. 서울에서 홍보회사 인사이트커뮤니케이션스를 운영하는 마이클 브린은 “한국의 지자체나 공공기관들이 쓰는 콩글리시는 주한 외국인 사회에선 오래된 웃음거리”라며 “이런 잘못된 홍보에 국민의 혈세를 낭비하면서도 뭐가 문제인지도 모르는 게 진짜 문제”라고 꼬집었다.

‘Hi Seoul’도 실패한 슬로건

“‘VIVA’는 직역하면 ‘만세’라는 뜻으로 V는 ‘Vacation Land-관광도시’, I는 ‘Impress City-감동 도시’, V는 ‘Variety City-다양·역동적 도시’, A는 ‘Adventure City-레저·모험도시’를 의미한다.”(보령시 홈페이지)

동사(impress) 뒤에 명사(city)가 붙는 문법적 오류는 차치하더라도 스페인어에서 유래해 영어권에서도 쓰이는 감탄사 ‘비바’와 충남 보령의 연관성을 찾는 건 쉽지 않다. 콩글리시 슬로건은 ▶어색한 영어 표현 ▶슬로건·브랜딩에 대한 몰이해가 겹쳐지며 생긴 것으로 풀이된다.

우선 영어 표현의 문제. 슬로건은 대개 다섯 단어 이하의 짧은 내용인데도 어색한 표현이 많이 나온다. 슬로건 결정 과정에서 해당 조직 내 소수 직원을 중심으로 슬로건을 정하거나 외부 전문가를 고용해도 그 역시 조직 상사의 눈치를 보며 슬로건을 만드는 데서 빚어진 결과라고 한다.

콩글리시의 문제점을 파헤친 책 『한국 영어를 고발한다』(넥서스)의 저자 최용식씨는 “서울이나 부산 같은 대규모 광역지자체는 미국인을 직접 참여시키는 경우가 많지만 이들 역시 한국인이 정해온 문구를 손대려 하지 않는다”며 “가만히 있으면 기관장에게 신임을 받아 재계약을 따낼 수 있고 슬로건에 문제가 발견돼도 ‘내가 만든 게 아니다’라고 둘러대면 되기 때문”이라고 말했다.

그는 실패작의 하나로 서울시의 ‘하이 서울(Hi Seoul)’을 들었다. “서울이 스스로에게 ‘안녕’이라고 인사하는 우스꽝스러운 슬로건”이라는 지적이다. 그는 “이명박 전 대통령의 서울시장 시절 만들어진 이 슬로건은 이 전 대통령이 임기를 마칠 때까진 절대 바꿀 수 없었지만 현 박원순 시장은 꼭 바꿔야 한다”고 주장했다.

브린도 “‘하이 서울’은 도쿄의 ‘예스! 도쿄’를 떠올리게 하는 공허한 문구”라며 “이 문구가 내국인(서울 시민) 대상 공모전에서 선정된 것이란 점도 문제”라고 지적했다. 현재 서울시는 공식 슬로건으로 ‘하이 서울’과 함께 ‘소울 오브 아시아(Soul of Asia)’를 쓴다. ‘서울(Seoul)’과 영어 단어 ‘soul(영혼)’을 빗댄 문구다. 전문가들의 평가는 호불호가 비슷하게 나온다. 브린은 “한국의 주요 고객인 아시아 다른 국가 국민들에게 ‘서울이 아시아의 영혼’이라고 주장하는 건 기분 나쁠 수도 있는 위험한 문구”라고 지적했다.

반면 글로벌 홍보컨설팅업체인 버슨-마스텔러 코리아의 마거릿 키 사장은 “발음이 쉽고 뜻도 ‘soul’과 ‘Seoul’이 녹아들어 매력 있는 슬로건”이라고 옹호했다. 서울시의 담당자는 “‘소울 오브 아시아’는 전문 개발 용역 업체를 고용해 2006년 만든 것으로, 서울이 아시아를 포용한다는 의미를 함축하기 위한 것”이라며 “브랜드로 정한 이상 장기적 운용이 중요하다는 생각이라 당분간 바꿀 계획은 없다”고 말했다.

다른 나라 슬로건 무조건 베끼기도

지자체들이 슬로건의 본질이 뭔지를 모른 채 경쟁적으로 영어 슬로건을 양산한 점도 문제로 꼽힌다. 익명을 요청한 한 홍보 전문가는 “한때 글로벌 바람이 불면서 지자체마다 ‘내 이웃 군청이 만들었는데 우린 왜 없어?’라는 사고방식으로 슬로건을 만들었다”고 전했다. 그 결과 ▶뜻이 좋은 단어를 무작정 갖다 붙이거나 ▶다른 나라 슬로건을 베끼는 경우가 많았다고 한다.

전북 익산의 ‘어메이징 익산(Amazing Iksan)’은 태국의 ‘어메이징 타일랜드(Amazing Thailand)’를 연상시킨다. 그러나 이 슬로건 제작에 관여한 홍보 전문가는 문제가 없다고 항변했다. “시흥시가 ‘와우! 시흥(Wow! Siheung)’을 슬로건으로 했지만 ‘와우! 필리핀’도 있는 만큼 영어 어법상으론 문제가 없다. 익산도 마찬가지다”란 것이다.

그러나 브린은 “어법이 틀린 게 아니라 시흥의 정체성과 이어지지 않는 문구란 게 문제”라며 “경북 상주의 ‘Just Sangju’도 나이키의 ‘저스트 두 잇(Just Do It)’을 무조건 베낀 느낌이 강하다”고 지적했다. 각 지자체나 기관의 정체성을 드러낼 수 있는 문구가 우선이란 얘기다. ‘I♥NY’ 로고가 히트했다고 ‘I♥소말리아’가 흥행 보증수표가 아닌 것과 같다.

억지춘향식인 슬로건도 있다. 순천시가 제작하는 현수막·서류·상장에 들어가는 ‘아하! 순천(Aha! Suncheon)’이 그 예라고 한다. 시 홈페이지는 “‘아하!’는 기쁨과 승리 등을 표현한다”고 설명하고 있다. 시청 담당자는 “2005년에 만든 문구로 동북아 중심 도시로 뻗어나가자는 순천의 비전을 청각적으로 제시한 것”이라 설명했다. 그러나 ‘아하!’와 ‘순천’의 연관성은 찾기 어렵다는 게 전문가들의 중론이다.

브린은 “한국의 지자체 슬로건 상당수가 해당 지역의 특성을 전혀 반영하지 못한다”며 “마치 북한이 평양을 투자자의 천국(Pyeongyang: Investors’ Paradise)’이라 홍보한다고 가정하면 외국인으로서는 실소를 금할 수밖에 없는 것과 마찬가지 상황”이라고 지적했다.

국내의 한 홍보 전문가는 익명을 전제로 “시적 허용이라는 게 있듯 슬로건에서도 어법이 맞지 않는 건 창의성의 일환으로 봐줘야 한다”고 주장했다. 그러나 이에 대해 최용식씨는 “만약 한류 바람이 부는 베트남에서 말이 안 되는 한국어로 슬로건을 정하고 그걸 국민에게 창의적인 문구이니 괜찮다고 한다면 어떻겠나. 어법을 일부러 비틀어 재미를 주는 것과 어법을 모른 채 일단 영어로 슬로건을 만들어 ‘말이 된다’고 우기는 건 큰 차이가 있다”고 반박했다.

아예 우리말 쓰는 흐름도 생겨

지자체들도 이런 지적을 의식해 최근 슬로건에 변화를 주는 움직임을 보이고 있다. 시흥시는 2011년부터 ‘와우! 시흥’의 사용을 중단했다. 시 관계자는 “시의 정체성을 대변하기엔 부적합하다는 지적이 나와 폐기했다”고 말했다. 보령시도 ‘비바! 보령’ 대신 ‘만세! 보령’으로 바꿔가는 추세다. 보령시 담당 주무관은 “요즘엔 지자체 슬로건이 한글로 돌아오는 추세”라며 “우리말을 쓰되 세계적으로도 통할 수 있는 브랜드를 만들어가는 과정으로 보면 좋겠다”고 말했다.

한국 홍보 전문가로 통하는 최정화 한국이미지커뮤니케이션연구원(CICI) 이사장은 “가장 알리고 싶은 핵심 정체성을 고민하면서, 이를 영어 원어민 전문가와 함께 표현해야 한다”며 “운율을 맞춰 영어로 발음하기 쉽고 각인도 잘되는 문구를 만드는 게 중요하다”고 조언했다. 브린은 “한국 지자체 슬로건의 가장 큰 문제는 의미의 부재(不在)”라며 “나는 보령 머드축제의 팬인데 ‘비바! 보령’ 대신 ‘위 러브 머드(We Love Mud:우리는 진흙이 좋아)’나 ‘보령: 조인 어스 인 더 머드(Join Us in the Mud: 진흙 속에서 같이 뒹굴어보자)’가 어떨까 생각해본다”고 제언했다. 그는 “한국어로는 이상하게 들릴지 몰라도 영어로는 운율도 맞고 듣기에도 좋다”고 말했다.

최 이사장과 브린은 “슬로건 제작엔 장기적인 노력이 중요하다”고 입을 모았다. 최 이사장은 “슬로건을 정한 뒤 외국인들을 상대로 테스트도 여러 번 해보는 등 꾸준한 노력이 필요하다”고 말했다.

