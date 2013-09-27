[인사] 환경부 外

◆환경부＜국장급 승진＞▶국립환경과학원 환경기반연구부장 권오상＜과장급 전보＞▶자연보전국 공원생태과장 조희송
◆국토교통부＜국장급 파견＞▶공공주택건설추진단장 김정렬▶용산공원추진기획단장 한창섭
◆특허청▶특허심판원 심판관 이상웅
◆새만금개발청＜국장급 전보＞▶투자전략국장 김선태▶개발사업국장 장승진＜과장급 전보＞▶운영지원과장 김성남▶기획재정담당관 성호철▶계획총괄과장 표용철▶기반시설조성과장 오주용
◆부천시＜4급 승진＞▶의회사무국장 서근필▶안전교통국장 임명호▶도시주택국장 박종각
◆경희대▶경영대학원장 김재경▶교육대학원장 겸 교육사업추진단장 겸 서울·국제캠퍼스 교수학습지원센터 소장 지은림▶의학전문대학장 겸 의과대학장 겸 서울 의학계열실습지원센터장 정주호▶문과대학장 김종복▶간호과학대학장 신혜숙▶미술대학장 직무대행 손정은▶체육대학장 직무대행 겸 체육대학 부학장 김용규▶서울캠퍼스 연구산학협력처장 겸 서울캠퍼스 산학협력단장 김영동▶사회교육원장 김학민▶경희기록관장 겸 중앙박물관장 김종규
◆조선대▶교무처장 유재원
◆한양사이버대▶기획처장 지규현
◆MBC▶드라마본부장 김사현▶드라마1국장 최창욱▶드라마1국 부국장 이재동▶드라마1국 기획개발부장 김경희▶드라마2국 부국장 김진만▶드라마2국 드라마1부장 주성우
◆한국조폐공사＜하부기관장 임용＞▶기술연구원장 박용환＜1급 승진＞▶기술처장 이도건▶해외사업2단장 김흥림▶영업개발단장 백상현