[인사] 산업통상자원부 外

◆산업통상자원부＜부이사관 승진＞▶산업통상자원부 김상모
◆해양수산부＜과장급 전보＞▶운영지원과장 송명달▶해양수산부 오운열 이시원
◆공정거래위원회＜과장급 전보＞▶창조행정법무담당관 홍대원▶할부거래과장 박세민▶입찰담합조사과장 전충수
◆중소기업청＜과장 승진＞▶대구경북지방중소기업청 공공판로지원과장 이채영▶경기지방중소기업청 공공판로지원과장 김광곤＜과장급 전보＞▶옴부즈만지원단장 조종래▶기획조정관실 창조행정법무담당관 신권식▶중소기업정책국 정책분석과장 윤범수▶〃 동반성장지원과장 이대건▶〃 지역특구과장 유지필▶중견기업정책국 기업혁신지원과장 원영준▶〃 재도전성장과장 노용석▶경영판로국 공공구매판로과장 김문환▶〃 기업금융과장 조경원▶〃 인력개발과장 최원영▶서울지방중소기업청 창업성장지원과장 유지석▶경기지방중소기업청 창업성장지원과장 전용운▶강원지방중소기업청장 양희봉
◆서강대▶교무처장 이승훈
◆세종대▶학술·전산처장 황성빈▶대외협력처장 문승빈▶산업대학원장 이영렬▶예체능대학장 현재희▶전산정보실장 한동일
◆경향신문▶논설위원 이종탁▶출판국장 김봉선▶판매관리부장 허정
◆사학연금▶기획조정실장 이승룡▶인재경영실장 정영신
◆건강보험심사평가원▶기획상임이사 김정석▶개발상임이사 송응복▶업무상임이사 박정연