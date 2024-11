‘2013 경기세계도자비엔날레’홍보대사에 최수종·이소연씨 위촉

배우 최수종, 이소연이 경기도가 개최하고 한국도자재단이 주관하는 ‘2013 경기세계도자비엔날레(9.28~11.17)’ 알리기에 나선다.

한국도자재단은 29일 이천 세라피아에서 김문수 경기도지사가 참석한 가운데 ‘2013 경기세계도자비엔날레’의 홍보대사 위촉식을 열고, 배우 최수종과 이소연을 홍보대사로 위촉했다.

이에 따라 배우 최수종과 이소연은 비엔날레 폐막인 11월 17일까지 ‘2013 경기세계도자비엔날레’를 알릴 예정이다.

배우 최수종은 ‘사극의 왕’답게 평소 우리 도자 문화에 대한 관심이 많아 다기제작을 직접 할 정도이고, 배우 이소연 역시 취미가 도자기 만들기로 도자 전시회를 열었을 정도로 도자 예술에 애착을 가지고 있어 ‘2013 경기세계도자비엔날레’의 홍보대사로 적극 나서기로 했다.

위촉식에서 두 배우는 김문수 경기도지사와 함께 도판에 ‘2013 경기세계도자비엔날레’의 성공적인 개막을 기원하는 휘호를 남기고, 비엔날레의 본전시인 ‘국제지명공모전’등 작품 설치현장을 감상한다.

향후 두 배우는 비엔날레 기간 중 이천 세라피아에서 소외계층과 함께 하는 ‘도자사랑나눔행사’에 참석하고, 세라피아에서 도자기 수업을 수강하는 등 다양한 활동에 참석할 예정이다.

한편 ‘2013 경기세계도자비엔날레’는 9월 28일부터 11월 17일까지 ‘Community-with me, with you, with us’를 주제로 이천 세라피아, 광주 곤지암도자공원, 여주 도자세상에서 개최된다.