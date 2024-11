차의과학대학교 통합의학대학원 '고위자과정' 모집

차의과대학교 통합의학대학원은 국내 유명 의사와 대체의학요법, 미술치료 등의 최고 권위자들이 뭉친 ‘고위자과정’을 신설하고 수강생을 모집한다고 10일 밝혔다.

이번 학기에는 ▲암환자와 면역증진을 위한 토종 산약초의 과학적 활용법(이영진 원장) ▲질병치료를 위한 장기마사지 및 에너지자극 테크닉(이준희 교수) ▲자연의학의 실용적 접근(서재걸 교수) ▲Sihr's MTS(Multiple Therapy at the Same time) 통증치료 강의(서헌만 교수) ▲힐링을 위한 요가 워크숍(김동환 교수) ▲임상미술치료(김선현 교수) 등 6개 과정이 개설된다.

특히 통합의학대학원 이영진 원장은 본인이 현장에서 발로 뛰어 체험한 산약초 수집, 암 등에 대한 약초 활용과 노하우 등을 공개할 예정이다.

등록신청은 5월 28일까지 가능하며 선착순으로 마감한다. 접수는 팩스 또는 이메일로 가능하다.

문의=031-725-8343, jdi0250@cha.ac.kr

