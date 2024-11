[사진 싸이 트위터]

‘월드스타’ 싸이가 빌보드 차트 5위 진입을 자축했다.

25일 싸이는 자신의 트위터(@psy_oopa)에 “젠틀맨이 빌보드 핫 100 차트 5위에 올랐어요. 모두 이 사진 좀 보세요!(Gentleman at NO.5 on billboard hot100 and watch this pic everybody!)”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진은 빨간색 오토바이를 타고 질주하는 바이커의 모습에 싸이의 얼굴이 합성돼있다.

싸이는 지난주 빌보드 핫100 차트 12위에 오른데 이어 이번 주에는 7단계 상승한 5위를 기록했다. 이에 ‘젠틀맨’이 7주 연속 빌보드 차트 2위에 올랐던 ‘강남스타일’의 기록을 깨고 1위에 오를 수 있을지 귀추가 주목되고 있다.

한편 25일 오전 인천공항을 통해 미국으로 출국한 싸이는 본격적인 해외 프로모션에 나설 예정이다.

온라인 중앙일보