[인사] 환경부 온실가스종합정보센터 기획총괄팀장 김영민 外

◆환경부
[과장급 전보]▶온실가스종합정보센터 기획총괄팀장 김영민 ▶울산광역시 환경협력관 조현수
◆농림수산식품부▶한국농수산대학총장 남양호
◆여성가족부
[과장급 전보]▶장관비서관 서기관 김가로[과장급 승진]▶여성인력개발과장 서기관 이금순▶청소년보호점검팀장 서기관 한강희
◆K-water(한국수자원공사)
[사업(지역)본부장]▶기술본부장 정남정▶전북지역본부장 황필선
[부서장]▶사업기획실장 김자겸▶경영관리실장 김선영▶법무실장 강우규▶물관리센터실장 정구열▶댐·유역관리처장 김혁호▶수도경영처장 김광래▶친수사업처장 홍영진▶설계지원처장 최병습▶사업지원처장 류지훈▶해외기획처장 이용일▶해외사업처장 박원철▶동남아사업단장 박재영▶아라뱃길운영처장 이병협▶수도권관리처장 박재욱▶수도권운영처장 조관식▶성남권관리단장 김인상▶고양권관리단장 이도용▶태백권관리단장 이병두▶횡성권관리단장 황창하▶평화의댐건설단장 김권일▶충청관리처장 이재홍▶충청운영처장 황재문▶천안권관리단장 김진문▶서산권관리단장 신경식▶대청댐관리단장 이석천▶전북운영처장 최은경▶정읍권관리단장 박한영▶용담댐관리단장 정성영▶완도수도관리단장 이재선▶낙동강중부물관리센터장 진광호▶고령권관리단장 이능규▶운문권관리단장 변일환▶구미권관리단장 김병하▶부항댐건설단장 문용관▶보현산댐건설단장 김봉재▶구미단지건설단장 박영▶합천댐관리단장 이송희▶거제권관리단장 김익동▶부산에코델타시티사업단장 박언상▶밀양권관리단장 전병구▶MTV건설단장 이영준▶송산건설단장 권재욱
◆경기도시공사▶판매관리처장 직무대리 최성진▶신도시사업처장 직무대리 이환용▶광교사업처장 김종일▶고덕산단처장 김영선▶복합사업처장 조우현▶주거복지처장 김동석