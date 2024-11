골프전문채널 J골프는 미국프로골프(PGA)투어 4대 메이저 대회 중 가장 오래된 역사를 자랑하는 ‘디 오픈’을 앞두고 대회 관련 OX 퀴즈를 풀면 푸짐한 상품을 제공하는 ‘디 오픈 퀴즈쇼(THE OPEN QUIZ SHOW)’ 이벤트를 진행한다. 이번 퀴즈 이벤트를 통해 ‘디 오픈’ 대회 중계를 더 재미있게 즐길 수 있다. 22일까지 진행되는 이번 이벤트는 J골프 홈페이지(www.jgolfi.com)의 해당 이벤트 페이지에서 참여할 수 있다. ‘숫자로 보는 THE OPEN’ ‘선수로 보는 THE OPEN’ ‘역사로 보는 THE OPEN’ ‘J골프로 보는 THE OPEN’으로 구성된 4개의 카테고리가 있다. 각 카테고리별 3문제씩 총 12문제를 모두 맞힌 응모자 중 추첨을 통해 총 63명에게 나이키골프 VRS 풀세트(1명), 나이키골프 20XI 카트백(2명), 나이키골프 VR S 단조 드라이버(2명), 나이키골프 VR S 단조 우드 #3(3명), 나이키골프 메소드코어 퍼터 1i(5명), 나이키골프 20XI 골프공(50명)을 증정한다. 자세한 사항은 J골프 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

한편, J골프는 ‘마스터스’ ‘US오픈’‘PGA 챔피언십’과 함께 PGA투어 4대메이저 대회 중 하나인 ‘디 오픈’의 모든 라운드를 19일부터 40시간 동안 마라톤 생중계할 예정이다. 이번 대회에는 한국의 최경주, 양용은, 배상문, 김경태와 함께 루크 도널드, 로리 매킬로이, 리 웨스트우드, 타이거 우즈 등 세계 톱 랭커들이 총출동한다.

<강미숙 기자 suga337@joonang.co.kr>강미숙>