[인사] 국무총리실 外

◆국무총리실<고위공무원 승진>▶경제규제관리관 안수영
◆환경부<과장급 전보>▶중앙환경분쟁조정위원회 사무국장 방의석▶국립생물자원관 운영관리과장 김철우▶한강유역환경청 환경관리국장 김선호▶금강유역환경청 유역관리국장 권군상▶영산강유역환경청 유역관리국장 주홍봉
◆국토해양부<과장급 전보>▶자동차정책기획단장 장영수▶광역도시철도과장 백현식▶해사안전정책과장 이상진▶해사기술과장 김해광▶익산지방국토관리청 도로시설국장 전근배▶익산지방국토관리청 건설관리실장 이금영▶인천지방해양항만청 해양환경과장 임송학▶인천지방해양항만청 계획조사과장 허명규▶서울지방항공청 공항시설국장 최성규▶금강홍수통제소장 장대창
◆농촌진흥청<고위공무원>▶충청남도농업기술원장 김영수<과장급>▶농촌지원국 재해대응과장 김성일▶기술협력국 기술경영과장 이상영▶국립농업과학원 농업환경부 토양비료과장 이덕배▶기후변화생태과장 소규호▶국립농업과학원 농업생명자원부 분자육종과장 김동헌▶충청남도농업기술원 연구개발국장 성열규
◆전북도<3급 승진>▶대외소통국장 김양균▶건설교통국장 박형배▶새만금·군산경제자유구역청 관광본부장 김종엽<전보>▶전주 부시장 장상진▶익산 부시장 이종석▶무주 부군수 이래성▶도의회 사무처장 김송일▶기획관리실장 유기상▶문화체육관광국장 이현웅▶새만금·군산경제자유구역청 산업본부장 김용만▶공무원교육원장 권건주▶중국사무소장 문명수
◆한국과학기술기획평가원(KISTEP)▶부원장 박구선
◆파이낸셜뉴스<승진>▶온라인편집부장(부국장) 엄호동▶정보미디어부장(부국장대우) 현형식▶편집1부장(〃) 이정호 강민구▶생활경제부장 차석록▶의과학&지재권부장(부장대우) 윤휘종<전보>▶산업부장(부국장) 임정효▶증권부장 김승중▶금융부장(부장대우) 신홍범