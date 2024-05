15% 올라야 본전인 골드바…'2배 수익' 금투자 따로 있다

“번영할 때는 옥, 어려울 때는 금.” 중국 속담이다. 실제 최근 심각한 경기 침체를 겪고 있는 중국인 사이에선 이 옛말에 따라 ‘금 모으기’ 열풍이 불고 있다. 지난 5일 뉴욕타임스는 “중국이 내일이 없는 것처럼 금을 사들이고 있다(China is buying Gold like there’s no tomorrow)”고 표현했다. 우크라이나-러시아 전쟁, 이스라엘-하마스 무력충돌, 미국과 중국의 신경전까지…. 세계 곳곳이 일촉즉발인 가운데 안전자산인 금을 사려는 수요는 전 세계적인 현상이다. 각국 중앙은행도 올해 1분기 금을 역대급으로 사들였다. 금은 어떻게 투자하느냐에 따라 수익률이 2배 이상 차이가 난다. 머니랩은 골드바와 골드뱅킹, KRX 금시장, 그리고 국내외 금 상장지수펀드(ETF) 등 다양한 금 투자법을 비교했다.