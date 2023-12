[더차트] 군인 BTS의 차트 점령

2023년 12월 둘째 주

멤버 전원이 입대한 방탄소년단(BTS)이 장기 집권과 역주행으로 차트를 수놓았다.

BTS 정국의 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(Standing Next to You)는 써클차트 12월 둘째 주(12월 10~16일) 글로벌차트 1위를 차지했다. 지난달 3일 발매 이후 6주 연속 정상을 지키고 있다. 정국은 솔로곡 4곡을 차트에 올리며 글로벌 스타의 위상을 보여줬다. 지난 9월에 선보인 ‘쓰리디’(3D)는 4위, 여름에 발표한 ‘세븐’(Seven)의 성인 버전은 5위, 클린 버전은 7위에 올랐다.



르세라핌(LE SSERAFIM)의 ‘퍼펙트 나이트’(Perfect Night)는 전주에 이어 2위를 기록했다. 게임 ‘오버워치2’와 함께 제작한 영어 곡으로 글로벌 팬들의 꾸준한 지지를 받고 있다. 3위는 SM엔터테인먼트의 4세대 걸그룹 에스파(aespa)의 ‘드라마’(Drama)에 돌아갔다.

차트 롱런 중인 다른 주자 뉴진스(NewJeans)는 ‘슈퍼 샤이’(Super Shy)로 6위, 지난해 12월에 발매한 ‘디토’(Ditto)로 9위를 차지했다. 발매된 지 1년이 넘은 곡이지만 겨울과 어울리는 분위기의 노래로 차트 역주행에 성공했다.

또 다른 역주행의 주인공은 지난 12일 입대한 BTS 지민이다. 지민이 3월에 발표한 솔로곡 ‘라이크 크레이지’(Like Crazy)는 10위로 차트에 재진입했다. 군백기가 무색할 정도로 변함없는 화력을 보여주고 있다. YG엔터테인먼트의 기대주 베이비몬스터(BABYMONSTER)는 데뷔곡 ‘배터 업’(BATTER UP)으로 8위에 오르며 3주 연속 차트 인했다.